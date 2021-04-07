Pandemi gölgesinde gerçekleştirilecek olan YDP Kurultayında; “Erteleme yok, sıkı tedbir var”

COVID-19 vakalarındaki artış devam ederken, gözler Yeniden Doğuş Partisi’nin 10 Nisan’da gerçekleştireceği kurultaya çevrildi.

Parti Genel Başkanı Erhan Arıklı, YENİDÜZEN’e verdiği bilgide vakalardan dolayı herhangi bir iptalin gündemde olmadığı, buna karşın çok sıkı COVID-19 tedbirleri alındığını aktardı.

Yaklaşık 6 bin kişinin katılım göstereceği öngörülen Kurultayda 50 kişilik güvenlik görevlisi olacağı, yığılmanın bir anda yaşanmayacağı, tüm maske, mesafe ve hijyen önlemlerini uygulanması için sıkı çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Arıklı, “Erteleme yok ama sıkı tedbirler var. Seyirci olmayacak, salona kimse alınmayacak, konuşmalar yapılmayacak, açık havadan içeriye 10’ar 20’şer kişilik gruplar alınacak.” dedi.