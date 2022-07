Pahalılık değil, ‘YOKSULLAŞMA’

BİR YILLIK DEĞİŞİMDE BİRÇOK ÜRÜN YÜZDE 200’E YAKIN ARTTI: Bir yıllık korkunç fiyat değişiminde ise tüm ürünler neredeyse iki katı zamlandı, 12 ürünün 6’sında yüzde 150’yi aşan fiyat artışı görüldü.

Benzin yüzde 233’ü, tuvalet kağıdı ise yüzde 238’i aşan zam ile bir yıllık değişimde başı çeken iki ürün oldu. Bunları elektrik, tüp gaz, yumurta, sıvı yağ, süt ve ekmek takip etti.

ELEKTRİK, BENZİN, ET VE EKMEKTE 6 AYLIK DEĞİŞİM: En büyük fiyat artışı elektrik, benzin, et ve ekmekte yaşandı. Elektrikte 6 ayda yüzde 190’ı aşan artış yaşanırken, bunu yüzde 81 ile kırmızı et fiyatları takip etti. 95 Oktan benzinin litresinde de benzer sürede yüzde 97’yi aşan fiyat artışı yaşanırken, ekmek fiyatındaki artış yüzde 79’u geçti.

ET DE, EKMEK DE İKİ KATI… Altı ay önce 105 TL ile 120 TL civarı seyreden dana kıymanın kilosu ise günümüzde 210 TL’den işlem gördü, dilimli bir köy ekmeğinin fiyatı ise aynı sürede 16,75 TL’den 30 TL’ye çıktı.

Fehime ALASYA

Temel tüketim dahil hemen her şeyde, son 6 ay - 1 yıldaki fiyat artışı, YOKSULLAŞMANIN BOYUTU’nu gözler önüne seriyor…

Alım gücündeki düşüş, bir evin mutfağındaki temel ürün fiyatlarının 6 aylık değişimiyle dudak uçuklattı, yıllık fiyat değişimi ise ‘korkunç’ boyutlara ulaştı…

Ürünlerin geçtiğimiz Temmuz ayı ile günümüze kadar olan bir yıllık fiyat değişiminde neredeyse tümünde yüzde 100’ün üzerinde fiyat artışı görüldü. Benzin ve tuvalet kağıdı söz konusu sürede en çok zamlanan ürünlerin başını çekerken, bunu elektrik, tüp gaz, yumurta, sıvı yağ, süt ve ekmek takip etti.

Ürünlerin 6 aylık fiyat değişiminde ise birçok üründe yüzde 70’in üzerinde, yüzde 190’a yaklaşan fiyat artışları görüldü.

İstatistik Kurumu’nun hazırladığı enflasyon rakamlarında 6 aylık gıda enflasyonu yüzde 56,76 olarak açıklanırken, YENİDÜZEN’in Alışveriş Sepetine giren birçok temel tüketim maddesinde yüzde 70’in üzerinde, yüzde 190’a yaklaşan fiyat artışları dikkat çekti.

2022 Temmuz ayı ve 2021 Temmuz ayına ilişkin karşılaştırma, birçok ürün fiyatının ikiye katlandığını ortaya koydu.

Bir yıllık değişimde birçok ürün yüzde 200’e yakın arttı!

Bir yıllık korkunç fiyat değişiminde ise tüm ürünler neredeyse iki katı zamlandı, 12 ürünün 6’sında yüzde 150’yi aşan fiyat artışı görüldü.

Benzin yüzde 233’ü, tuvalet kağıdı ise yüzde 238’i aşan artış ile bir yıllık değişimde başı çeken iki ürün oldu. Buna göre tuvalet kağıdının bir yıllık fiyat değişiminde 26 TL’den 90 TL’ye çıktığı görülürken, 95 oktan benzinin litresi ise 7 TL’den 24 TL’ye çıktı.

Akaryakıt ve tuvalet kağıdındaki bir yıllık fiyat artışını elektrik, tüp gaz, yumurta, sıvı yağ,süt ve ekmek takip etti.

Tüp gaz, süt, tuvalet kağıdı ve sıvı yağdaki yıllık değişim cep yaktı

Tüp gaz ücretleri 6 aylık sürede yüzde 27’lik bir değişim içinde olsa da geçtiğimiz yılın Temmuz ayından bu yana olan değişiminde 160 TL’yi aşan fiyat artışına uğradı. 2021 yılının Temmuz ayında 90 TL olan bir kiloluk ev tipi tüp gaz bu yıl 255 TL’ye tüketiciye ulaşır oldu.

Sıvı yağ, da benzer şekilde tabloya yansıdı. Bir yıl önce 70-100 TL civarında olan 4 Litrelik sıvı yağ, bu yıl 200 TL’yi aştı.

Son altı ayda elektrik, benzin, et ve ekmek rekora koştu

Alışveriş sepetine giren bazı temel tüketim maddelerindeki 6 aylık fiyat artışları dudak uçuklattı. En büyük fiyat artışı elektrik, benzin, et ve ekmekte yaşandı.

Fiyat artışında başı çeken elektrikte 6 ayda yüzde 190’ı aşan fiyat artışı yaşanırken, bunu yüzde 81 ile kırmızı et ücretleri takip etti.

Buna göre; elektrik tarifelerinde yıllardan sonra yapılan artış ile bir anda Kilovat saat başına 98 kuruştan 3 TL’ye yaklaşan artış oldu. 6 ay önce 105 TL ile 120 TL civarı seyreden dana kıymanın kilosu ise günümüzde 210 TL’den satılır oldu.

Et ve elektrik yanında akaryakıt ve ekmekte de çok büyük fiyat farkı görüldü.

95 Oktan benzinin litresinde 6 aylık sürede yüzde 97’yi aşan fiyat artışı yaşanırken, bu artış mutfakların olmazsa olmazı ekmek ücretlerinde yüzde 79’u geçti.

Buna göre; 6 ay önce 12,60 TL olan 95 Oktan benzinin litresi 24,86 TL’den işlem görürken, dilimli bir köy ekmeğinin fiyatı ise aynı sürede 16,75 TL’den 30 TL’ye çıktı.

6 aylık değişimde fiyatı gerileyen tek ürün sebzede…

Mevsimine ve üretime göre de değişkenlik gösteren sebze- meyve fiyatlarını kıyasla baz alınan domatesin kilosu ise 6 aylık sürede fiyatı gerileyen tek ürün oldu. Bu sürede domates 24 TL’den 23 TL’ye düştü.

Süt fiyatlarına 6 ayda %50 zam, bir yılda %150 zam!

Temel tüketim maddesi ve özellikle çocuklu ailelerin olmazsa olmazı olan süt fiyatları ise 6 aylık zaman diliminde yarı yarıya arttı. 12,50 TL olan 1 Litrelik KOOP süt fiyatı bu sürede 18,75’e çıktı. Sütün bir yıllık fiyat değişimi ise yüzde 150 olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında 7,50 TL olan süt, günümüzde 18,75 TL’ye mutfaklara girer oldu.