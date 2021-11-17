Özyiğit’ten ‘KIB-TEK’e seçim öncesi 100’ün üzerinde atama’ iddiası

KIB-TEK’te 100'ün üzerinde personele terfi ve atama verilmesi için hazırlık yapıldığına dair duyumlar aldığını açıklayan Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, bunun seçime yönelik bir adım olduğunu savundu.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Özyiğit, hükümete ‘partizanca davranışlardan vazgeçme’ ve ‘KIB-TEK’i seçimlere alet etmeme’ çağrısında bulundu.

Atamaların seçimlerden sonra ve ‘şeffaf’ bir şekilde yapılması gerektiğini de belirten Özyiğit, “yol yakınken bu yanlıştan dönün, aksi taktirde bu partizanlığa en sert biçimde karşı duracağız” uyarısında bulundu.

Ortaya atılan iddia üzerine KIB-TEK yetkililerine ulaşmaya çalışan YENİDÜZEN, Genel Müdür Gürcan Erdoğan’a ulaşamazken, Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz’dan ise “konuyla ilgili bilgim yok” yanıtını aldı.

İşte Özyiğit’in sosyal medya açıklaması:

“Kıb Tek’te 100'ün üzerinde personele terfi ve atama verilmesi için hazırlık yapıldığı ve konuyla ilgili yarın toplantı yapılmasının gündemde olduğu belirtilmekte.

Öyle görünüyor ki, seçim yasaklarının başlamasına sayılı günler kala terfi, atama ve menfaat dağıtarak seçime girme anlayışı yeniden hortlamış görünüyor. İsimler değişse de anlayış değişmiyor. Sn. Sucuoğlu ile hükümetini şimdiden uyarıyorum. Kıb–Tek’i seçimlere alet etmeyin. Bu partizanca tavırdan bir an önce vazgeçin. Üstelik münhal ilan edildiğinde kimlerin nerelere atanacağını sağır sultan bile duymuşken. Seçimden sonra atamalar için normalde uygulanan prosedürü yeni hükümet uygulasın. Yani atama başvurusunda bulunanlar için amirleri tarafından adaylarla ilgili bilgiler tek tek terfi komitesinde görüşülsün ve sonra adaylar sözlü mülakata çağrılsın. İşin özeti adaletli ve şeffaf olunsun. Yol yakınken bu yanlıştan bir an önce dönün. Aksi takdirde bu partizanlığa en sert biçimde karşı duracağımızın bilinmesini isterim”.