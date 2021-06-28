Özyiğit’ten hükümete: Daha ne kadar zorlayacaksınız?

TDP Genel Başkanı, Milletvekili Cemal Özyiğit, Meclis’in ikinci denemesinde de nisap sorunu nedeniyle açılamamasını eleştirdi, Hükümete ve Başbakana “süreci daha nereye kadar zorlayacaksınız” diye sordu.

Özyiğit, “Koltuklarda kaldıkları her gün bu ülkenin geleceğinden çalıyorlar. Daha da kötüsü, bu umurlarında bile değil” dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özyiğit, şunları kaydetti: Aylardır söylüyoruz. ‘UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin bu yapısı ile toplum yararına, ülke yararına iş çıkmaz’ diye.

Gelinen aşamada değil icraat yapmak, Meclisi açmakta, nisabı bulmakta bile zorlanıyorlar.

Meclisin son günü olan bugün dahi aynı sorun yaşandı.

3 saat gecikmeli başlayan meclis nisap sorunu nedeniyle verilen aranın ardından açılamadı.

Zorlamayla daha nereye kadar!

Erken seçim tarihini bile meclise getiremeyen hükümet ve başbakan süreci daha nereye kadar zorlayacak.

Koltuklarda kaldıkları her gün bu ülkenin geleceğinden çalıyorlar..

Daha da kötüsü, bu “umurlarında’ bile değil.

Oysa yapılması gereken çok basit.

Oturup uzlaşılsın ve herkesin mutabık kalacağı bir tarihte seçime gidilsin.

Halkın da beklentisi zaten budur…

Daha fazla zorlamaya gerek yok…