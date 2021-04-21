Özyiğit’ten hükümete çağrı: 12. sınıf öğretmenleri de aşı programına dahil edin

TDP Genel Başkanı, Milletvekili Cemal Özyiğit, hükümete çağrıda bulundu, Türkiye’den gelen 40 bin doz aşı programına kronik hastalar ile belirli bir yaş üstü kişilerin yanı sıra, 12. sınıf öğretmenlerin de dahil edilmesini istedi.

Özyiğit, olanak olması halinde ise 1., 5. ve 8. sınıf öğretmenlerinin de programa eklenerek, yüz yüze eğitime başlanabileceğini dile getirdi.

Özyiğit’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: Hükümete çağrımdır ! Türkiye'den gelen 40 bin doz aşı ile ilgili program yapılırken, kronik hastalığı olanlarla belirli bir yaş üstü kişilerin yanı sıra, bu programa 12. Sınıf öğretmenlerinin mutlaka, hatta olanak varsa 1., 5. ve 8. Sınıf öğretmenlerinin de dahil edilmesi gerekir. Böylece 'yüz yüze eğitime' geçilebilecektir.