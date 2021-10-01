Özyiğit: Yamalı bohça hükümetinin marifeti skandallar

Meclis’in törensel açılış konuşmasında söz alan Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, “Meclis hayırlı olacak mı göreceğiz. Meclisin nasıl kapandı ya da kapanamadığı ortada. Meclisin artık yeni seçim tarihini belirlemesi gerekiyor” dedi.

“Sayın Başbakan 3 aylık dönemden bahsetti. Bir sürü skandallar… Bu yamalı bohça hükümetinin marifeti skandallar oldu” diyen Özyiğit hükümetin aşılama çalışmalarındaki başarısız olduğunu söyledi. “50 bin aşıyı iade ediyorsunuz, bu utançtır” diyen Özyiğit Adapass usulsüzlüğüne de dikkati çekti.

Özyiğit “Tıpkı Özel Jet Skandalı'nda olduğu gibi Adapass skandalında da fatura çalışanlara kesildi. Şirketin temsilcileri korunuyor. Ankara’dan arama geldiği ve onlara dokunmayın dendiği söyleniyor. Ankara’yı her şeye karıştırdınız, buna da karıştırdınız” dedi.

Cemal Özyğit Kalkınma Bankası’na yapılmayan kredi ödemelerini anlatan Özyiğit “Bu krediler kime verildi, neden ödenmiyor, açıklayın” diye konuştu.