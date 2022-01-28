Özyiğit: “İstifamı resmen sundum… Harmancı’nın TDP’yi ayağa kaldıracağına inancım var”

Genel Seçimler’de baraj altı kalarak Meclis’e giremeyen TDP’nin Genel Başkanı Cemal Özyiğit, dün akşam gerçekleştirilen genişletilmiş Merkez Yönetim Kurulu toplantısında resmen istifasını sunduğunu açıkladı, önümüzdeki Salı Parti Meclisi’nin toplanacağını açıkladı.

Önümüzdeki süreci Parti Meclisi’nin şekillendireceğini ifade eden Özyiğit, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı, TDP MYK Üyesi Mehmet Harmancı’ya TDP’yi yeniden ayağa kaldırmada inanç belirtti.

“Harmancı’ya partiyi daha iyi bir şekilde devretmek isterdim”

Özgür Gazete’de canlı yayına katılan Özyiğit, soru üzerine Mehmet Harmancı’nın kendi kararını kendisinin vereceğini ifade ederken, “Ben onun bu görevi üstelenmesi ile partinin beklenen çıkışı daha kısa sürede sağlayacağını düşünüyorum. Ben Mehmet Harmancı’ya partiyi daha iyi bir şekilde devretmek isterdim” dedi.

“Akıncı da ‘iradeye sahip çıkanlara sahip çıkın’ mesajı vermeliydi”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, bir başka soru üzerine, TDP’nin baraj altı kalmasında 4. Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ‘suskun kalmasının payı’ olduğunu da ifade etti, “Biz onun şahsında iradeyi Meclis’e taşıdık, Sayın Akıncı’da ‘iradeye sahip çıkanlara sahip çıkın’ mesajı vermeliydi” dedi.