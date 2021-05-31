Özyiğit: “Geçiş noktaları hemen açılmalı… Tedbir elden bırakılmamalı”

Geçiş noktalarının süratle açılmasının gerektiğine vurgu yapan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, karantinasız girişlere de değindi, Covid-19’da başa dönülmemesi için tedbirli olunması gerekliliğine vurgu yaptı.

Güneydeki seçim sonucunda şoven partilerin oy artırdığına işaret eden Özyiğit, “Bizde olanın aynısı oluyor. Müdahalelerle çözümü savunmayanların bazı mekanizmalara yerleşmesini sağladık, bu da onun karşılığı” dedi.

“Olmazsa olmaz iki bölgeli federal çözüm” diyen Özyiğit, şovenizmin tırmanmasının ileride yeniden yanı başımızda devam eden çatışmalar gibi, bizim coğrafyamızda da çatışmaları tırmandırması endişesini de belirtti.

Ülkede rüşvet, yasa dışı, karanlık işler olmaması gerektiğine vurgu yapan Özyiğit, herkesten hesap sorulması, herkesin de günü geldiğinde yaptığının hesabını vereceğini bilmesi gerektiğini vurguladı.

Vatandaşlık yasası geçirilmezse, binlerce insanın daha vatandaşlık hakkı olduğunu iddia edebileceğine de işaret eden Cemal Özyiğit, Beyaz Kimlik’le çalışma ve ikamet izninin çözülmesi gerekliliğine değindi.