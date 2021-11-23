TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, TL’nin değer kaybına işaret ederek, bütçenin eridiğini söyledi. Özyiğit, “Bu eriyen bütçeyle neyi yapacaksınız” diye sordu.

“Türkiye kendi içinde kendi sorunlarını çözmek için uğraşsın biz de kendi sorunlarımızı çözmek için uğraşalım” diyen Özyiğit, TL’nin değer kaybı sonucu yaşanan ekonomik sıkıntılarla ilgili herhangi bir önlem alınıp alınmadığını sordu.

Vatandaşlık sisteminin suiistimale açık olduğunu belirten Özyiğit, KKTC’de doğan ve 20 yaşına geldiği halde hala vatandaş olamayan çocuklar olduğunu, öte yandan “külliye mimarının” vatandaş yapıldığını söyledi.

Özyiğit vatandaşlık yasasının düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Cemal Özyiğit, devletin bir an önce özellikle döviz borcu olan vatandaşlar için bir çözüm hazırlaması gerektiğini söyledi.