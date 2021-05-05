Özyiğit: “Arıklı Kıb-Tek’i özele muhtaç hale getirmek istiyor”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Kıb-Tek özelinde yaşanan gelişmeler ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın icraatlarını değerlendirdi.

Özyiğit, Bakan Arıklı’nın, Kıb-Tek’e yatırım yapmayarak kurumu özele muhtaç hale getirmek istediğini savundu.

Özyiğit yaptığı açıklamada, “Arıklı’nın göreve geldiği günden itibaren yatırımdan kaçarak ve tutarsız bir görüntü çizerek kurumun yatırım yapamaz imajını güçlendirmeye çalıştığını, doğal gaz yatırımını daha yüksek maliyete özele yaptırma niyetinde olduğunu” öne sürdü ve “Sayın Bakan üretimi Türkiye’deki firmalara devretmek istiyor. Bütün senaryo bunun üzerine kurgulanmıştır” dedi.

Özyiğit, kurumda yolsuzluk varsa yapılması gerekenin belli olduğunu, bu adımlar atılmadığı sürece de söylemlerin hep havada kalacağını belirterek, “Bu konuda bizler de her türlü desteği vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Arıklı’nın elektriğe zam konusunda da her gün farklı konuştuğunu ve zammı halka sürekli tehdit olarak sunduğunu öne süren Özyiğit, Arıklı’nın gaz kullanarak yapılacak üretim ile birlikte ucuzluktan bahsetmeye başladığını ancak daha önceleri ‘gaz ile üretim yapılması gerektiği’ şeklindeki söylemlere karşı çıkanın yine Arıklı olduğunu ileri sürdü.

Özyiğit, mevcut ve gelecekteki elektrik ihtiyacı için üretimin, Depolamalı Güneş Enerjisi, Enterkonnekte, LNG, Fuel Oil veya boru hattı ile gaz tedarik edilerek mi yapılacağının somut projelerle ortaya konması gerektiğini belirtti ve toplumun artık plansız, projesiz yaşamaya ve çevre kirliği yaratan pahalı enerji üretim yöntemlerine tahammülü kalmadığını ifade etti.

“TDP’nin duruşu nettir”

Özyiğit, TDP olarak, uzun zamandır, orta vade projeleri içerisinde en makulünün LNG ile elektrik üretimi olduğunu ortaya koyduklarına dikkat çekerek, “4’lü hükümet döneminin Yönetim Kurulu tarafından çift yakıtlı jeneratöre göre idari ve teknik şartname hazırlandığını, uluslararası ihale kararı alındığını, Arıklı’nın ise buna itiraz ettiğini”belirtti.

“İvedi yatırım şart”

Özyiğit, ülkenin enerji talebini karşılayan, düşük üretim maliyetli ve çevre dostu, özerk yapıya sahip bir KIB-TEK olması için yapılacak yatırımlara odaklanılması gerektiğini, ancak Arıklı’nın açıklamalarının arkasında kamusal bir yatırım modelinin olmadığını, aksine Teknecik Elektrik santralinin de üretimini Barge Sistemi adı altında bir gemi şirketine devretmek olduğunu iddia etti.

“Artık inandırıcılığı kalmadı”

Özyiğit, Arıklı’nın sürekli olarak bahsettiği yolsuzluk ve usulsüzlüklerle ilgili de gerekenleri yapmadığını ileri sürdü.

Arıklı’nın, “hakkında sürekli olarak usulsüzlük, yolsuzluk haberleri çıkan, Başbakanlık Denetleme Kurulu tarafından Kıb-Tek’te yetki aşımı ve usulsüz ödeme tespit edilen ve hakkında Sayıştay Raporları bulunan kurum müdürü ile çalışmakta ısrar ettiğini” iddia eden Özyiğit, Arıklı’nın yolsuzlukla mücadelede artık toplum nezdinde inandırıcılığının kalmadığını savundu.