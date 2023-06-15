Özuslu ziyaretlerine Değirmenlik-Akıncılar’da devam etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili adayı Sami Özuslu, yapımı devam eden yeni Ercan Havaalanı’nı, Ercan Havaalanı’nı, Sivil Havacılık Dairesi Hava Trafik Yönetim Merkezi’ni ve bölgedeki bazı işletmeleri ziyaret etti.Sami Özuslu’ya Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, CTP Lefkoşa İlçe Başkanı Devrim Barçın ve bazı milletvekilleri de eşlik etti.Yeni Ercan Havaalanı’nı inceleme fırsatı yakalayan Sami Özuslu, süreçle ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı.Sivil Havacılık Dairesi Hava Trafik Yönetim Merkezi’nde çalışanlarla sohbet eden Özuslu, ziyaretlerine Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’ne bağlı bazı işletmelerde devam etti.