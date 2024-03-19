Özuslu: “Vurgunların sürdüğü bu yapıda devletin tepelerine kim bakacak”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sami Özuslu, “Son Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşma yaptı.

Ülke gündemine değinerek, memlekette yolsuzluk ve usulsüzlüğün kol gezdiğini ifade eden Özuslu, insanların, üniversite alanında yaşanan yolsuzluk usulsüzlük ve usulsüz verilen diplomalar, kayıt tarihinden sonra verilen belgeler, insan sayısının okullardaki sayıyla örtüşmediğini gördüğünü kaydetti.

“Vurgunların sürdüğü bu yapıda devletin tepelerine kim bakacak” diye soran Özuslu, “Eğer bunlar gözden kaçırılmasaydı, AKSA’ya verilen imtiyazlar, yeni sözleşmede bu şirkete sağlanan milyonlarca liralık rant gözden kaçırılmayacaktı.” dedi.

Kıb-Tek’in 21 milyon dolar zarara uğradığını ileri süren Özuslu, sabit radarlar konusunda da devletin zarara uğratıldığını savundu.

Özuslu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın ihalesiz olarak ülkedeki radarları Türkiye’deki bir şirkete vereceğini savundu.

Turizm konusuna da değinen Özuslu, fuarlardaki stantların ücretlerinin neden 2-3 misli arttığını sorarak, pandemi döneminde meydana gelen Jet raporu konusunu anımsattı. Özuslu, o konuda bir arpa boyu yol kat edilemediğini kaydetti.

Dönemin yetkililerinin Jet raporu konusunda açıklama yapması gerektiğini, faili bilinmeyen skandalın detaylarının kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini vurgulayan Özuslu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel’i doğru bilgileri açıklamaya çağırdı.

Özuslu, ülke eğitim kurumlarında kayıtlı öğrenci sayılarını detaylı olarak, hem yazılı, hem de sözlü olarak öğrenmek istediğini dile getirdi.