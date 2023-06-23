Özuslu: Toplumun tüm kesimleri bu pazar gereken dersi verecek!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili adayı Sami Özuslu, Beyarmudu, Pile ve Vadili bölgelerini ziyaret etti. Bölge halklarıyla bir araya gelen Sami Özuslu, Mağusa Türk Gücü (MTG) kulüp binasında da yurttaşlarla görüştü. Özuslu’ya ziyaretleri sırasında CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve bazı milletvekilleri de eşlik etti. Ziyaretleri sırasında yoğun bir ilgiyle karşılanan Sami Özuslu yaptığı konuşmada, Toplumun tüm kesimlerinin bu Pazar günü gerçekleştirilecek ara seçimde, “hükümete” bir ders vereceğine dikkat çekti.

“Elde edilecek başarı domino etkisi yaratacak”

CTP milletvekili adayı Sami Özuslu ziyaretler sırasında yaptığı konuşmada, toplumun tüm kesimlerinin bu pazar günü gerçekleştirilecek ara seçimde, “hükümete” bir ders vereceğinin altını çizdi. Ziyaret ettiği bölgelerde, yurttaşlar tarafından coşkuyla karşılanan Sami Özuslu, “hükümet” edenlerin, topluma yabancılaştığını vurguladı. Sami Özuslu, 25 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek ara seçimde elde edecekleri başarının adeta domino etkisi yaracağını, birçok dengeyi etkileyip değiştireceğini belirtti.

“Layık olmadığımız sistemi sonlandırmanın başlangıcı 25 Haziran”

Sami Özuslu, dertlerinin memleket olduğunu vurguladı ve insanların alım gücünün düştüğünü, temel ihtiyacı olan ilaçları dahi alamaz noktaya getirildiğini kaydetti. Özuslu, “Giderlerimiz döviz, gelirlerimiz TL. Gelirleri İstikrarlı bir muhasebe birimine endekslemek gerekiyor. Zor diyorlar, ama biz zaten zorlukların üstesinden gelmek için buralardayız. Zorsa yapmayacak mıyız? Eğer biz karar verirsek ve toplum bu desteği verirse bu sistem hayata geçer” dedi. 25 Haziran ara seçimlerinin bir başlangıç noktası olacağına işaret eden Özuslu, “Bu layık olmadığımız sistemi sonlandırmanın başlangıç günü 25 Haziran’dır” ifadelerini kullandı.