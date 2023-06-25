Özuslu: “Seçmen ‘yeni bir dönemi başlatın’ mesajı verdi”

Milletvekili seçilen Sami Özuslu, seçmenin ‘değişimin önünü açın, yeni bir dönemi başlatın’ mesajını verdiğini söyledi.

Özuslu, katılım oranının düşük olduğunu ifade ederek, “Bu durum, iyice, sosyolojik, politik, ekonomik olarak araştırılıp değerlendirilmeli” dedi.

Kendisine oy veren, vermeyen herkese de teşekkür etti.