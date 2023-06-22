Özuslu: “Örgütlülüğümüzü korursak demokrasiyi geliştirebiliriz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili adayı Sami Özuslu, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası’nı (Kamu-Sen) ziyaret etti.

Özuslu’ya CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Milletvekili Ürün Solyalı da eşlik etti. Ziyaret sırasında konuşma yapan Sami Özuslu, sendikal mücadelenin önemine işaret etti ve “Örgütlülüğümüzü korursak demokrasiyi geliştirebiliriz” ifadelerini kullandı.

Görüşmede Kamu-Sen Başkanı Metin Atan ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

ÖZUSLU: “ÇOK KAZANIR” DENEN KAMU GÖREVLİSİNİN GETİRİLDİĞİ NOKTAYI HEP BİRLİKTE GÖRÜYORUZ

CTP Milletvekili adayı Sami Özuslu Kamu-Sen ziyaretinde yaptığı konuşmada, “Bu seçim bir vekilin seçilmesi, CTP’nin 19 olması seçimi değildir. Ciddi bir mesajın verileceği bir seçimdir” ifadelerini kullandı. Ülkedeki kötü gidişatın değiştirilmesi için yurttaşların sandık başına gideceğine vurgu yapan Özuslu, “Verilecek güçlü mesaj, değişimlerin başlangıcı olacak” dedi. Kamu görevlileri, yaşanılan sıkıntılar ve sendikaların getirilmek istendiği noktayla ilgili de konuşan Özuslu, “Sendikaların getirilmek istendiği nokta, bu toplumun kabul edeceği bir şey değildir. Hayatım boyunca hep taraflı oldum, sendikalaşmadan yana oldum. İnsan hakları ve hukukun üstünlüğünden taraf oldum. Ezilenden yana taraf olmak benim kişiliğim gereğidir. Çok kazanır denen kamu görevlisinin getirildiği noktayı hep birlikte görüyoruz. Emekli ikramiyesiyle ev, araba alabiliyorken insanlar, şu an hiçbir şey alamıyor. Alım gücümüz düşerken fiyatlar katlanarak arttı. Bu sürecin tersine çevrilebilmesi için, ortak akıl ile bu ülkenin yönetilebilmesi için 25 Haziran fırsatını kullanalım. Değişimin önünü açalım, başlatalım. Örgütlülüğümüzü korursak demokrasiyi geliştirebiliriz” diye ekledi.

ATAN: MECLİSE KATKI KOYABİLECEK KİŞİLERE ÖNEM VERİYORUZ

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, CTP heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. 25 Haziran’da ülkenin sandık başına gideceğini söyleyen Atan, “Meclisimize katkı koyabilecek donanımla dolu kişilere önem veriyoruz” ifadelerini kullandı. İçinde bulunduğumuz dönemdeki en büyük faktörün, ekonomi ve hayat pahalılığı olduğuna dikkat çeken Atan, seçimin de Anayasa gereği olmazsa olmaz olduğunu kaydetti. Sami Özuslu’ya çıktığı yolda başarılar dileyen Atan, “Yapacaklarınız bizim için çok önemli. Halka yönelik yasalar için çalışılması gerekiyor” diye konuştu.