Özuslu: “Hükümetiniz, gençleri memleketten soğuttu”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sami Özuslu, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda gençler arasında yapılan bir anketin sonuçlarını paylaştı. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Büyü tarafından gerçekleştirilen ve 15-24 yaş arası gençleri kapsayan araştırma, gençlerin geleceğe dair endişelerini gözler önüne serdi.

Ankete göre, gençlerin %71’i yurt dışında bir yaşam planlıyor. Özuslu, bu durumu "Her 10 gencin 7’si bu ülkeden göç etmeyi planlıyor. Şaşırdık mı? Hayır. Aileler bile göç etmenin yollarını arıyor," sözleriyle değerlendirdi.

Gençler arasında en büyük sorunların başında enflasyon gelirken, işsizlik ve dilediği şekilde iş bulamama gibi nedenler de önemli sorunlar arasında yer aldı. Araştırmada, gençlerin %61’i “Bu ülkede iş bulmak kolay değil” görüşünü dile getirirken, göç etmeyi başarabileceklerine inananların oranı da dikkat çekti. Gençlerin %29’u kesin olarak göç edeceğini belirtirken, %44’ü ise kararlı olduğunu ifade etti.

Özuslu, hükümetin gençleri ülkeden soğutan politikalarını eleştirerek, “Hükümetiniz döneminde ne yazık ki özellikle gençlerimizi bu memleketten soğuttunuz,” dedi. Gençlerin geleceğe dair umutsuzluklarının, ülkenin geleceği açısından alarm verici bir seviyede olduğunu vurguladı.