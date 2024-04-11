Özuslu: “Hükümet ve Elçi 3 maymunu oynamaya devam ediyor”

TDP Genel Sekreter Yardımcısı ve Mali İşler Sekreteri Evrim Hınçal’ın eşi ve çocuğuyla birlikte İstanbul Havaalanı'da N82 kodu gerekçe gösterilerek Türkiye’ye alınmamasına ilişkin açıklama yapan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sami Özuslu, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından 2021'den bu yana Kıbrıslı Türklere uygulanan ülkeye giriş yasağı konusunda Ünal Üstel Hükümeti de, TC Lefkoşa Büyükelçisi de üç maymunu oynuyor” dedi.

Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Özuslu şu ifadelere yer verdi:

“Bundan 5 ay önce, 14 Ekim 2023 tarihinde CTP Grubu'nun tamamı ve iki de bağımsız milletvekilinin imzasıyla verdiğimiz "Bazı KKTC Yurttaşlarının Türkiye Cumhuriyeti’ne Girişine İzin Verilmemesinin Nedenlerinin ve Bu Sorunun Çözüm Yollarının Araştırılması” hakkında Araştırma Komitesi kurulması" önerisi UBP ve ortakları tarafından reddedilirken, Üstel "konuyu üzerine aldığını, Türkiye hükümetiyle temas kurup muhalefeti de bilgilendireceğini" söylemişti.

İki ay sonra, 14 Aralık 2023 günü yine meclis Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sürerken konuyu tekrar gündeme getirmemiz üzerine Üstel bu sefer "Türkiye Hükümeti ile gerekli yazışmaları yaptığını" iddia etmiş, yakında kamuoyuna bilgi vereceğini ifade etmişti.

Aradan yine aylar geçti, Üstel bir kez daha sözünü tutmadı, bu konuda hiç bir şey yapmadığı ortaya çıktı ve bir Kıbrıslı Türk daha Türkiye'ye giremedi.

TDP MYK üyesi Evrim Hınçal, eşi ve 4 yaşındaki çocuğuyla birlikte İstanbul Havaalanı'da trajik saatler yaşadıktan sonra Kıbrıs'a geri gönderildi. Bugüne kadar Türkiye hükümetinin G82 ve N82 kodlarını gerekçe göstererek geri gönderdiği KKTC yurttaşlarının sayısı 13'e yükseldi. Geriye kalanlar ise "Acaba sırada kim var? Ben de gitsem geri çevrilir miyim?" kaygısıyla yaşamaya devam ediyor.

UBP-DP-YDP üçlüsü ise hala "Üç Maymun"u oynuyor. Ünal Üstel, Fikri Ataoğlu, Erhan Arıklı, oturtuldukları koltukları kaybetme korkusuyla kendi yurttaşlarının hakkını aramıyor, aramasına da engel çıkarıyor.

Diğer yandan KKTC iç işleriyle ilgili her Allahın günü beyanatlar veren, nutuklar sallayan TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da bu konuda ağzını bir türlü açmıyor. Sanki KKTC yurttaşlarını ülkesine sokmayan Türkiye değilmiş ve de N82/G82'ye takılanlara "gidip ülkenizdeki TC elçiliğiyle görüşün" denmiyormuş, elçiliğe başvuranlara 'ölü taklidi' yapılmıyormuş gibi davranıyor.

TC-KKTC ilişkileri bugüne kadar hiç bu kadar kötü, bu denli acıtıcı, böylesine kırıcı hale gelmemişti.

Suskun kalanlara, üç maymunu oynayanlara, hatta içten içe 'oh' çekenlere yazıklar olsun!”