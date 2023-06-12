Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili adayı Sami Özuslu, Geçitkale, Akova, Yıldırım, Dörtyol ve Korkuteli bölgelerini ziyaret etti.

Sami Özuslu’ya CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif ve bazı milletvekilleri de eşlik etti.

25 Haziran ara seçimlerinde CTP milletvekili adayı olan Sami Özuslu’ya bölgelerdeki yurttaşlar yoğun ilgi gösterirken, Özuslu bazı köylerde çiçeklerle karşılandı.

Ziyaretler sırasında konuşma gerçekleştiren Sami Özuslu, “Halk yaşatılanlara cevabı sandıkta verecek, kötü gidişata ‘dur’ diyecek” ifadelerini kullandı.

Ziyaretlerde CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Genel Sekreter Asım Akansoy da konuşma yaptı.

ÖZUSLU: KİMSEYİ KIRMADAN, DÖKMEDEN SANDIĞA GİDECEĞİZ

CTP milletvekili adayı Sami Özuslu ziyaretler sırasında konuşma gerçekleştirdi ve 25 Haziran’da yapılacak ara seçimlerde Kıbrıs Türk halkının “hükümete” önemli bir mesaj vereceğini vurguladı. Bu mesajın yeni nesillerin geleceğini doğrudan doğruya etkileyeceğinin altını çizen Sami Özuslu, ülkede ilaç eksikliğinden, dövizin fırlamasına ve gençlerin göç endişesine kadar birçok sorun olduğunu vurguladı ve bu sorunlardan etkilenmeyen aile bulunmadığını kaydetti. Halkın “mülksüzleşme” dönemi yaşadığına da dikkat çeken Özuslu, “Bu kötü gidişata dur demek için ve demokrasiye zarar verenlere bir ders vermek için önümüzde bir sandık var. Bu sandığa giderken kimseyi kırmadan, dökmeden, herkese hoşgörüyle yaklaşarak gideceğiz” ifadelerini kullandı. Özuslu, toplumun artık kutuplaşmaya değil, bütünleşmeye ihtiyacı olduğunun altını çizdi. Türk Lirası’nın ani değer kaybıyla ilgili de konuşan Sami Özuslu, CTP’nin ‘stabil bir para birimine endeksli muhasebe sistemi’ politikasıyla ilgili de bilgi verdi ve halkın alım gücünün yerlerde süründüğünü vurguladı. Özuslu, “25 Haziran’da halk cevabını sandıkta verecek ve bu kötü gidişata ‘dur’ diyecek” dedi.

ERHÜRMAN: BU SEÇİM, YAŞANANLARI ‘ONAYLAMIYORUZ, KABUL ETMİYORUZ’ DEME SEÇİMİDİR!

Ziyaretler sırasında konuşma gerçekleştiren CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ara seçime giden yoldaki aşamaları anlatarak sözlerine başladı. Son genel seçimlerden bu yana birçok problem yaşandığını belirten Erhürman, dertlerinin milletvekili sayısını 18’den 19’a çıkartmak olmadığını vurguladı. Erhürman, “CTP’nin 18 milletvekili var. 18’i 19 yapmak değil derdimiz. Derdimiz 2022 Ocak’tan itibaren yaşanılanlara tepki koymak ve yeni bir dönemin başlangıcına adım atmaktır” dedi. Meşruiyet sorununun da devam ettiğine dikkat çeken Erhürman, ekonomik sorunlarla ilgili de konuştu. “Türk Lirası’nın ani değer kayıpları Türkiye’de hapşırma etkisi yaratıyorsa, ülkemizde zatürre etkisi yaratıyor. Biz ithalata bağımlı bir ülkeyiz. Dolar, Sterlin, Euro yükselirse, bu bizde her şeye zam demektir” diyen Erhürman, akaryakıtın geçtiğimiz gün pahalı olduğunu ve birçok ürüne de zam gelmeye başladığını hatırlattı. Bütün harcamalarımda fiyatın dolar üstünden belirlendiğini fakat etikette Türk Lirası yazdığını belirten Erhürman, gelirlerin de aynı şekilde belirlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Erhürman, “Marketlerdeki Rumca sözcük sayısı, Türkçe sözcük sayısını geçti. Rumların marketten alabilecekleri ürün sayısı artarken, bizimki azaldı. Aynı parayla daha çok ürün alabiliyorlar. Kıbrıslı Türkler artık markette Rumları, inşaatta Rusları, arabada Afrikalıları izler duruma geldi” diye konuştu. 25 Haziran’da gerçekleştirilecek ara seçimlerin önemine işaret eden Tufan Erhürman, “Bütün yaşadıklarımız tamamdır, onay veriyoruz mu diyeceğiz yoksa tepki mi göstereceğiz? Bu seçim Ocak 2022’den beri bu halka yaşatılanlara ‘biz bunu onaylamıyoruz, kabul etmiyoruz’ deme seçimidir. Onu dedikten sonra yeni bir dönemi de başlatma seçimidir. Kıbrıs Türk halkı iradesini ortaya koyacak” ifadelerini kullandı.

AKANSOY: SAMİ ÖZUSLU’YU HEP BİRLİKTE MECLİSE TAŞIYACAĞIZ

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy da ziyaretler sırasında yaptığı konuşmada, memleketteki sorunlardan bahsederek sözlerine başladı. Bu ülkede yapacak birçok şeyin olduğunu vurgulayan Akansoy, ekonomik ve sosyal sorunların ortada olduğunun altını çizdi. CTP Milletvekili adayı Sami Özuslu ile tüm bölgeleri gezmeye ve sorunları yerinde incelemeye devam ettiklerini belirten Akansoy, “Bizim derdimiz bu ülkedeki sorunlardır” ifadelerini kullandı. Dertlerinin bir milletvekili daha kazanmak değil, ülkedeki sorunlar olduğuna işaret eden Akansoy, “Yapabilecek çok şeyimiz var, yapacağız. Bu seçimde Sami Özuslu ile birlikte CTP olarak önemli bir adım atacağız. Önümüzdeki dönem de var olan sorunları aşmak için çok daha önemli çaba ortaya koyacağız. 25 Haziran’da sandığa gideceğiz ve Sami Özuslu’yu hep birlikte meclise taşıyacağız” diye ekledi.