Özuslu, Gemikonağı Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) 25 Haziran’da yapılacak ara seçimde milletvekili adayı olan Sami Özuslu, geçtiğimiz gün Gemikonağı Sanayi Bölgesi’ndeki esnafı ziyaret etti.

Ziyarette Özuslu’ya CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, Lefke İlçe Başkanı Vehit Nekipzade, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, milletvekilleri, MYK üyeleri ve ilçe yöneticileri eşlik etti.

Gemikonağı esnafından büyük ilgi gören Özuslu, sorunları da dinledi ve çözüm önerilerini paylaştı. Ülkede esnafın zor bir süreçten geçtiğini bildiğini ifade eden Özuslu, istikrarlı bir para birimine geçilmesinin şart olduğuna vurgu yaptı.