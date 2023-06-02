Özuslu: “Emek mücadelesi ve demokrasi için hep birlikte sandığa gideceğiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili adayı Sami Özuslu, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nı (KTAMS) ziyaret etti.

Sami Özuslu’ya CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve bazı milletvekilleri de eşlik etti. Toplantıda KTAMS Başkanı Güven Bengihan ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Ziyaret sırasında konuşma gerçekleştiren Sami Özusu, “Biz bu kadere razı olmayacağımızı haykırıyoruz. 25 Haziran günü hep birlikte sandığa gideceğiz ve bu güçlü dersi karşı tarafa vereceğiz” ifadelerini kullandı.

ÖZUSLU: BİZ BU KADERE RAZI OLMAYACAĞIMIZI HAYKIRIYORUZ

Ziyaret sırasında konuşma gerçekleştiren CTP Milletvekili adayı Sami Özuslu, hayatı boyunca her zaman sivil toplumun içinde olduğunu vurguladı. Sivil toplumun, sendikaların ve meslek örgütlerinin sesi olabilmenin önemine işaret eden Özuslu, “Hayatım boyunca emekten, emekçiden, ezilenden, hakları çiğnenenden yana olmaya çalıştım. CTP de 1970’den beri hep ezilenin yanında, özgürlük ve emek mücadelesinin en önünde yer aldı” dedi. “Hayatımız barışa, demokrasiye ve özgürlüklere adanmış durumdadır” diyen Özuslu, önümüzdeki ara seçim sonuçlarının, Meclis’teki aritmetiği değiştirmeyeceğini belirtti. Ancak söz konusu sandık sonucunda önemli bir mesaj verileceğinin altını çizen Özuslu, “Ya şu anda varlıklarımıza dönük saldırılara yenileri eklenecek, ya da yaşananlara dur diyeceğiz” ifadelerini kullandı. Özuslu, “Biz bu kadere razı olmayacağımızı haykırıyoruz. 25 Haziran günü hep birlikte sandığa gideceğiz ve bu güçlü dersi karşı tarafa vereceğiz” diye ekledi.

BENGİHAN: TOPLUMSAL VAR OLUŞ BİRLİKTE MÜCADELEYLE SAĞLANABİLİR

KTAMS Başkanı Güven Bengihan ise ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, sendika olarak CTP ile birlikte yıllarca barış, demokrasi ve emek mücadelesinde mücadele ettiklerini belirtti. Sami Özuslu’nun toplumun genelinden destek alacağı yönünde düşüncelerinin olduğunu vurgulayan Bengihan, “Sendikamızın genel kurul kararları vardır. Federasyona destek veren, emekten yana olan partilere her zaman destek verilmiştir. Bu konularda mücadele edecek olanların, bizim tarafımızdan destek göreceğini açıkça belirtmek isterim” dedi. Hükümetin halkla ilgili hiçbir endişesinin ve gailesinin olmadığını belirten Bengihan, toplumsal var oluşun ancak birlikte mücadele ederek sağlanabileceğinin altını çizdi. “Emek mücadelesi, sendikal mücadeleyle paralel olmalıdır. Hedeflere siyasal partilerle ulaşılabilir. Sendikalar mücadele eder, direnir. İktidara talip olan siyasi partilerdir” diyen Bengihan, emek ve barış noktasında olan partilerin desteklenmesi gerektiğini düşündüklerini kaydetti.