Özuslu: “Ekonomideki kötü gidişata 25 Haziran’da hep birlikte ‘dur’ diyeceğiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili adayı Sami Özuslu, ülke ekonomisinin dibe vurma noktasına geldiğini ve hükümet olduğunu iddia edenlerin buna hiçbir önlem almadığını, 25 Haziran’da halkın da bu konudaki cevabını sandıkta vereceğini ve bu kötü gidişata ‘dur’ diyeceğini vurguladı.

Özuslu, CTP heyetiyle birlikte Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı (KTSO) ziyaret etti.

Özuslu’ya CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve MYK üyeleri de eşlik etti. Ziyaretlerde konuşma yapan Sami Özuslu, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizden kurtulma yolunun, CTP’nin ortaya koyduğu gelirleri dövize sabitleme olduğunu ifade etti.

25 Haziran’da yapılacak ara seçimde halkın isimleri değil, zihniyetleri seçeceğini dile getiren Özuslu, “Bir tarafta bu kötü gidişatı sadece seyredenler, diğer tarafta da halkın alım gücünü korumak için stabil para birimine endeksli muhasebe sistemini isteyenler var. Halkımız bu iki zihniyetten birisini tercih edecek” dedi.

ERHÜRMAN: SANAYİYİ SANAYİ ODASI’YLA BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ

Ziyarette konuşma yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkede sık sık döviz krizi yaşandığını ve Türkiye’deki seçimlerden sonra dövizin daha da yükseleceğini herkesin bildiğini ifade etti. Kıbrıs Türk halkının dövizin yükselmesinden dolayı olumsuz etkilendiğini ve alım gücünün günden güne eriğini aktaran Erhürman, geçtiğimiz yıl yapılan genel seçimlerde CTP’nin uzun vadeli kalkınma planından gelirleri dövize endeksleyip stabil bir para birimine geçmeye kadar birçok vizyon ortaya koyduğunu anımsattı. Stabil bir para birimine geçilmemesi halinde üreten, satan ve sabit gelirlinin önünü görmekte daha da zorlanacağını dile getiren Erhürman, bu sayede kur beklentisinin de ortadan kalkacağına işaret etti. Yaşanan ekonomik zorluklara rağmen sanayicinin üretime devam etmesinin son derece önemli olduğuna vurgu yapan Erhürman, “Biz sanayicimizin üretime devam edebilsin diye neler çektiğini çok iyi biliyoruz ve bu da bizi sıkıntıya sokuyor. CTP iktidarında sanayiyi Sanayi Odası’yla birlikte yöneteceğiz. Önünüzü görmenizi sağlayarak yeni bir döneme geçiş yapabileceğimize inanıyoruz” şeklinde konuştu.

ÖZUSLU: YERLİ ÜRETİM, HAKSIZ REKABETİ EN FAZLA YAŞAYAN SEKTÖRLERDEN BİRİ

CTP milletvekili adayı Sami Özuslu, yerli üretim ve yerel basının haksız rekabeti en fazla yaşayan sektörlerden birisi olduğunu söyleyerek konuşmasına başladı. Hükümetin yerel üretime yaşam şansı tanımadığına dikkat çeken Özuslu, üreticinin bu şekilde ayakta durmasının zor olduğunu ifade etti. Geçmişten günümüze aile işletmelerinin nesilden nesle geçtiğini aktaran Özuslu, ancak şimdiki gençlerin yurt dışına göç etmesi sebebiyle işletme sahiplerinin işletmelerini kapatma riskiyle karşı karşıya kaldığını belirtti. “Bizi ürettiğimize pişman ediyorlar” diyen Özuslu, CTP’nin ortaya koyduğu gelirleri dövize endeksleme önerisinin son derece önemli olduğunu ve iktidara geldiklerinde bunu mutlaka uygulayacaklarını vurguladı. 25 Haziran’daki ara seçimlerde hükümete bir mesaj verileceğini dile getiren Özuslu, bu mesajın gerekli yerlere ulaşacağını söyledi. Özuslu, “Hep birlikte üretelim diye yola çıktık” şeklinde konuştu.

DENİZ: BATTIK AMA FARKINDA DEĞİLİZ

KTTO Başkanı Turgay Deniz de, 25 Haziran ara seçimlerinin tüm adaylara hayırlı olmasını dileyerek konuşmasına başladı. “Battık ama farkında değiliz” diyen Deniz, tepeden tırnağa ekonomiye çeki düzen verilmesi gerektiğini belirtti. Karma oyun kaldırılması gerektiğine işaret eden Deniz, “Seçim yasasında yapılacak düzenlemelerden sonra bir erken seçimin ülkeye faydalı olacağını düşünebiliriz” dedi.

ERSÖZLÜ: KRİZ, ÜRETİCİYİ ENDİŞELENDİRİYOR

KTSO Asbaşkanı Mustafa Ersözlü de görüşme esnasında yaptığı konuşmada, ekonomik krizin özellikle üreticiyi doğrudan etkilediğini ve bunun kendilerini endişelendirdiğini söyledi. Üreticilerin özellikle finans konusunda geleceği göremediklerini dile getiren Ersözlü, “Bu gemiyi yüzdüremezsek hep beraber yara alacağız” dedi. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde krizin daha da artmasının beklendiğini dile getiren Ersözlü, işbirliğiyle bu krizden çıkmayı umduklarını söyledi. Ersözlü, 25 Haziran’da yapılacak ara seçimlerde Sami Özuslu’ya başarılar diledi.