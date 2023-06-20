Özuslu: Bu ülkenin yarınları için sandığa gidelim, yanlış yönetime dersini verelim

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili adayı Sami Özuslu, Serdarlı, Ötüken, Aygün, Topçuköy ve Yedikonuk köylerini ziyaret etti. CTP’nin vizyonunu ve çözüm önerilerini bölge halklarıyla paylaşma fırsatı yakalayan Sami Özuslu, yurttaşların sorunlarını da dinledi. Sami Özuslu’ya Genel Sekreter Asım Akansoy, İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel ve bazı milletvekilleri de eşlik etti. Ziyaretler sırasında konuşma gerçekleştiren Sami Özuslu, “Bu zihniyete bir dur diyecek ve kendi kendimizi yöneteceğiz. Bunu sağlayabilmek için bu seçim çok önemlidir. Bu yanlış yönetime hep birlikte bir ders verelim. Bu ülkenin yarınları için bu dersi verelim” ifadelerini kullandı.

Özuslu: Sandığa gitmek en önemli görev olsun

Ziyaretler sırasında konuşan CTP Milletvekili adayı Sami Özuslu, yaşanılan sorunları dile getirdiklerini vurguladı ve çözüm önerilerini de ortaya koymaya devam ettiklerini kaydetti. Stabil para birimine endeksli muhasebe sisteminin önemine işaret eden Özuslu, söz konusu meselenin artık herkesin gündemine girmeye başladığını dile getirdi. “Bu konu artık siyasetin ana gündem maddesi haline gelmiş durumdadır” diyen Özuslu, bütün giderlerin döviz, gelirlerin ise Türk Lirası (TL) olduğunu anımsattı. Özuslu, “Bu seçimin ertesi günü hükümetin değişeceği bir seçim olmamakla birlikte, domino etkisi yaratacak bir seçimdir. 26’sı sabahı çok büyük fırtınalar kopacak. İç politikada da Kıbrıs sorununda da değişimin başlangıcı olacak” dedi. Memleketi yaşanmaz hale getirenlere Kıbrıs Türk halkının tepkisini ortaya koyacağının altını çizen Özuslu, hastanelerin ve okulların durumunun ortada olduğunu kaydetti. Özuslu, “Bu zihniyete bir dur diyecek ve kendi kendimizi yöneteceğiz. Bunu sağlayabilmek için bu seçim çok önemlidir. Bu yanlış yönetime hep birlikte bir ders verelim. Bu ülkenin yarınları için bu dersi verelim. Sandığa gidelim, sandığa gitmek en önemli görev olsun” diye ekledi.

Akansoy: Verilen zararların hesabını sandıkta sormak zorundayız

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy da ziyaretler sırasında yaptığı konuşmada, 25 Haziran’da gerçekleştirilecek seçimlerin önemine işaret etti. İçinde bulunduğumuz durumu sürdürülemez olarak niteleyen Akansoy, bu durumu ortadan kaldırmak adına 25 Haziran’ın bir başlangıç olacağını vurguladı. Üstel hükümetinin ülkeye ciddi zararlar verdiğini belirten Akansoy, “Bu zararların hesabını sandıkta sormak zorundayız. Sağlıkta ve ekonomide yaşanan sorunlar ortada. Bu gidişat her birimize ciddi zarar vermektedir” dedi. CTP’nin bu kötü gidişatı durdurmaya yönelik vizyona sahip olduğunun altını çizen Akansoy, “Bu gidişatı durdurmaya yönelik vizyona sahip parti olarak Sami Özuslu’yu aday gösterdik” ifadelerini kullandı. “CTP bu ülkeyi yönetmeye hazırdır” diyen Akansoy, Sami Özuslu ile birlikte mecliste ciddi anlamda fark yaratacaklarına inandıklarının altını çizdi. Akansoy, “Bu süreçte Sami Özuslu’ya verilecek destek, yeni dönemin başlamasında fırsat yaratacaktır” diye ekledi.

Öztörel: Bu seçim yaşatılanlara tepki vermek açısından çok önemli

Ziyaretler sırasında söz alan CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel, memleketin yaşadığı sorunlara çözüm üretecek bir anlayışa ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti. Söz konusu anlayışın CTP’de olduğuna vurgu yapan Öztörel, önümüzdeki seçimlerin, yaşatılanlara tepki vermek açısından çok kıymetli olduğuna dikkat çekti. 25 Haziran 2023 Pazar gününün değişimin başlangıcı olma açısından çok kıymetli olduğunun altını çizen Öztörel, siyasi, ekonomik ve sosyal yıkıntının herkesin gündemi olduğunu ifade etti. Hüseyin Öztörel, “25 Haziran’da Sami Özuslu ile birlikte toplum tepkisini ortaya koyacak” ifadelerini kullandı.