Özuslu: Bilimsel akla daha fazla önem veren bir toplum yaratacağız

Ülkemizde 25 Haziran Pazar günü yapılacak ara seçimde Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden (CTP) Milletvekili adayı olan Sami Özuslu, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni (KTMMOB) ziyaret etti. Toplantıya Tunç Adanır başkanlığındaki KTMMOB heyeti ve Tufan Erhürman başkanlığındaki CTP heyeti katılım gösterdi.

Adanır: “Özuslu KTMMOB ile sürekli temas eden biridir. Başarılar dileriz”

KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır, Sami Özuslu’ya başarılar dileyerek başladığı konuşmasında, Sami Özuslu’nun KTMMOB ve Odalara bağlı üyeler ile sürekli temas eden biri olduğunu belirtti. Tunç Adanır, “Özuslu toplum içerisinde bireylerin serbest ve hür görüşlerini her zaman doğru platformlarda paylaşması adına değer verdiğimiz bu konudaki düşünce, görüş ve yazılarını desteklediğimiz bir arkadaşımızdır. Umarız bu önümüzdeki seçim sonucunda başarılı olup Meclis’e girer” dedi.

Tunç Adanır, “Meclis’te son dönemde en büyük sıkıntımız olan hem özgür iradenin, hem meslek odalarının, hem birliklerin ve sendikaların düşünce ve özgür iradelerinin yasalar ile değiştirilmesi yönünde yapılan çabalara karşı mücadele verilmektedir” şeklinde konuştu. Milletvekili adayı olarak Sami Özuslu’nun adaylığını desteklediklerini ifade eden Adanır, “Basından gelen bir emektar olarak meslek örgütlerinin çalışmalarını ve ülke şartları içerisindeki topluma, devlete ve üyelerine katkıları yönünde çalışmalar yapan fedakar kişilerden birisiniz. Bizler de sizi bu yönde kendimize eş gördüğümüz bu seçimde başarılar dileriz. Adaylığınız tekrardan başarılı olsun” ifadelerini kullandı.

Özuslu: “KTMMOB insan kalitesi ile bilimsel aklı temsil etmesi bakımından önemli bir merkezdir”

CTP Milletvekili adayı Sami Özuslu da konuşmasında, “KTMMOB benim için adeta kendimi fahri üye saydığım bir yerdir” diyerek, KTMMOB’nin hem yasal bir birlik olması bakımından, hem de insan kalitesi ile bilimsel aklı temsil etmesi bakımından önemli bir merkez olduğunu vurguladı.

“Bu merkez zaman zaman görüyoruz ki devleti idare edenler tarafından yok sayılıyor” diyen Sami Özuslu, bunu devletin yaptığı çeşitli projelerde KTMMOB’yi devre dışı bırakma çabalarında gördüklerini söyledi.

Özuslu, “Son yaşanan talihsiz ve hepimizi üzen toplamda 49 insanımızı yitirdiğimiz Türkiye’deki deprem bir kez daha hatırlattı ki; bilimsel akla ve teknik bilgiye eğer kulak verilmezse insanlık gün gelir büyük acı yaşar. Önümüzdeki dönemde bu olaydan ders alınıp alınmadığını göreceğiz. Bilimsel akla mühendislik bilimine kulak verilmesi gerektiğini herkes bir kez daha algıladı. Toplumda böyle bir bilinç oluştu. Ben mesleki hayatım boyunca hep sivil toplum örgütleri ile iç içe oldum. KTMMOB ile biz, toplum faydasına sunabileceğimiz çok yakın işbirlikleri de yaptık. Çünkü hem medya, hem toplum, hem siyaset aslında bir bütündür ve bu bütünün içinde herkes kendine düşeni yapması haline toplum kazanır. Net olarak şunu söylemek isterim, buraları daha fazla dikkate alınmalıdır. Hükümet kamu kuruluşları buradaki insan kaynağını, teknik bilgi birikimini daha fazla harekete geçirmelidir. Sorunları, yaşanan süreçleri 32 yıllık gazetecilik hayatımda çok yakından izledim. Siyaset çok farklı bir kulvar gibi görünse de hayatla iç içedir. Umarım ki birlikte bilimsel akla daha fazla önem veren bir toplum yaratacağız. İnsanımızın geleceğe ulaşması için bunlara ihtiyaç var. Aydınlığın yolu bilimden geçer. Bu kabul için de KTMMOB, Odalara ve üyelerine çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.