Özuslu AB Günü’ne katıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) 25 Haziran’da yapılacak ara seçimlerdeki milletvekili adayı Sami Özuslu, Lefkoşa’da Zahra Sokak’ta düzenlenen Avrupa Günü (EU Day) etkinliğine katıldı.

2023 Avrupa Günü kapsamında, barışı ve birliği kutlamak, AB hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenlerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte Özuslu, yurttaşlardan büyük ilgi gördü.

Özuslu, etkinlik alanında Güney Lefkoşa Belediye Başkanı Konstantinos Yorgacis ve diğer AB yetkilileriyle de sohbet etti. Sami Özuslu’ya Avrupa Günü etkinliğinde milletvekilleri, MYK üyeleri ve Gençlik Örgütü yöneticileri de eşlik etti.