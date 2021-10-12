Öztürk: MYK'mız toplanacak ve radikal kararlar alacak

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin küçük ortağı Yeniden Doğuş Partisi (YDP) MYK’sı yarın 17.30’da toplanıp durum değerlendirmesi yapacak. YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk konuyla ilgili kısa bir açıklama yaparak "Bu hükümet yürümüyor. Seçimi bir an evvel yapmak için her yolu deneyeceğiz. Yarın MYK’mız toplanacak ve radikal kararlar alacak” dedi.