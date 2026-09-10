CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, “Sahte Diploma” davasında devam eden duruşmalar ve gündeme gelen iddialar üzerinden hükümete yönelik eleştirilerde bulundu.

Kişi, yıllardır ülkenin üzerine çöken yönetim anlayışının yarattığı çürümeye dikkat çekerek, “Sahte diplomalardan yurttaşlık pazarlıklarına, Merkezi Cezaevi’ndeki skandal tahliyelerden kamu kaynaklarının hoyratça kullanımına kadar her alanda aynı anlayışla karşılaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu anlayışın temelinde “kuralsızlık, iş bilmezlik, denetimsizlik ve kayırmacılık” olduğunu savunan Kişi, yaşananların yönetim anlayışının bir sonucu olduğunu belirtti.

“Dokunulmazlık zırhı o gün olmayacak”

Kişi, bazı kişilerin bugün dokunulmazlıkların arkasına sığındığını ileri sürerek, sandığı işaret etti.

“Şimdi dokunulmazlıkların arkasına sığınıyorlar” diyen Kişi, “Ama çok değil, sandık önümüze geldiğinde halkımız cezayı sandıkta kesecek. Bazılarının üzerindeki dokunulmazlık zırhı o gün olmayacak” ifadelerini kullandı.

Kişi, hukukun üstünlüğüne dayalı bir düzen kurulacağını belirterek, “Elbette hesap soracağız. Hukukun üstün olduğu, herkesin hukuk önünde eşit olduğu bir düzen kuracağız” dedi.

“Bu ülkeyi yeniden kuracağız”

Sorumluluklarının yalnızca hesap sormakla sınırlı olmadığını vurgulayan Kişi, ülkenin yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi.

“Bu ülkeyi yeniden kuracağız” diyen Kişi, “Bozulanı düzeltecek, çürüyeni temizleyecek, kurumlarımızı yeniden işler hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Devlete ve kamu yönetimine duyulan güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiğini belirten Kişi, “Devlete güveni, siyasete itibarı, kamu yönetimine liyakati yeniden kazandıracağız” dedi.

Kişi, ekonomik yapıya ilişkin de hedeflerini ortaya koyarak, “Ekonomiyi yeniden üreten, insanlarının geleceğe güvenle baktığı bir ülke yaratacağız” ifadelerini kullandı.

CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, açıklamasının başında ve sonunda değişim vurgusu yaparak, “Bu ülke yeniden ayağa kalkacak. Bu karanlık dağılacak, bu kâbus bitecek” mesajını verdi.