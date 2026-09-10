Öğretmen eksiği ve konteyner sınıfa karşı “masa – sandalye aldık”

Okulların açılmasına günler kala sendikalar öğretmen, müdür muavini ve fiziki eksikliklere dikkat çekerken, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu “ihtiyacın büyük bölümü karşılandı” dedi; konteyner sınıflardaki eğitimin 2 yıl daha süreceğini söyledi, alınan sandalye, sıra ve bilgisayarların sayısını sıraladı

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına günler kala eğitimde yaşanan sorunlar, Eğitim Bakanlığı’nın açıklamaları ile sendikaların sahadan aktardığı tablo arasındaki farkı bir kez daha ortaya koydu.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, TAK’a verdiği röportajda hiçbir okulda can güvenliğini riske sokacak bir durum bulunmadığını savunurken, yaz döneminde 146 okulda bakım, tamir ve tadilat çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Çavuşoğlu ayrıca eğitimde halen 252 prefabrik sınıfın kullanıldığını belirtti.

KTÖS ise öğretmenlerin 7 Eylül’de görev başı yapmasına rağmen bazı okullarda inşaat ve tadilat çalışmalarının devam ettiğini, öğretmenlerin şantiye halindeki okullarda yeni eğitim yılı hazırlığı yapmak zorunda kaldığını açıkladı.

Sendika, ders yılı başlangıcının ve okulların açılış tarihinin aylar öncesinden belli olmasına rağmen çalışmaların son haftaya bırakılmasını eleştirerek, 14 Eylül’de tüm çocukların ve öğretmenlerin güvenli, temiz ve eğitime hazır okullarda bulunması gerektiğini vurguladı.

Öğretmen açığında rakamlar tutmuyor

Eğitimdeki bir diğer temel sorun ise öğretmen açığı.

Daha önce öğretmen nakillerinin ardından Eğitim Bakanlığı tarafından 140, KTOEÖS tarafından ise 275 öğretmen ihtiyacı bulunduğu açıklanmıştı. İki rakam arasındaki 135 kişilik fark dikkat çekerken, okulların açılmasına günler kala kaç öğretmenin istihdam edileceğine ilişkin belirsizlik sürüyor.

KTOEÖS bugün yaptığı açıklamada da okulların öğretmen ve müdür muavini ihtiyaçlarının karşılanmadığını belirterek, Eğitim Bakanlığı önünde eylem yapacağını duyurdu.

Buna karşın Bakan Çavuşoğlu, TAK’a verdiği röportajda “Öğretmen ihtiyacının büyük bölümü karşılandı” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, nakiller sonrasında okulların bildirdiği ihtiyaçların Maliye Bakanlığı ve Personel Dairesi’ne iletildiğini belirterek, ilkokullarda 10 rehber öğretmen, teknoloji tasarım branşında 9 öğretmen ve ortaöğretimde 6 öğretmen talep edildiğini söyledi.

Ancak Bakanın açıkladığı bu rakamlar ile daha önce Bakanlık için verilen 140 öğretmenlik ihtiyaç rakamı ve KTOEÖS’ün 275 kişilik tespiti arasındaki farkın nasıl oluştuğu konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

Öğretmen açığına sıra, prefabrik sınıfa karşı “sandalye ve klima”

Bakan Çavuşoğlu’nun eğitim yatırımlarını anlatırken verdiği rakamlar ise dikkat çekici bir başka tablo ortaya koydu.

Çavuşoğlu, yeni eğitim yılı öncesinde 3 bin 950 sandalye, 2 bin 910 sıra, bin 420 öğretmen sandalyesi, 500 bilgisayar, 400 klima, 328 öğretmen masası ve 321 sınıf panosu temin edildiğini açıkladı.

Bunun yanında 190 akıllı tahta, 96 bilgisayar masası, 56 dolap, 24 fotokopi makinesi, 20’şer bank, piknik masası ve su arıtma sistemi, 15 beyaz tahta, 14 müdür muavini masası ve 3 müdür masasının da okullara kazandırıldığını söyledi.

Bakanlığın eğitim yatırımlarını bu denli ayrıntılı bir ekipman envanteriyle anlatması, okulların öğretmen açığı, derslik ihtiyacı ve devam eden tadilat sorunlarına ilişkin eleştiriler karşısında dikkat çekici bir savunma oluşturdu.

Bir tarafta öğretmen sendikaları “öğretmen ve müdür muavini ihtiyacı karşılanmıyor”, “okullarımız öğretmensiz bırakılıyor” ve “şantiye halindeki okullarda hazırlık yapılıyor” derken, diğer tarafta Bakanlığın öne çıkardığı rakamların önemli bölümünü sandalye, sıra, klima ve bilgisayar sayıları oluşturdu.

252 prefabrik sınıf hâlâ kullanımda

Çavuşoğlu, 6 Şubat depremlerinin ardından okul güvenliğinin birinci öncelik haline getirildiğini, riskli binalarda eğitime izin verilmediğini savundu.

Ancak Bakanın kendi açıklamasına göre eğitim sistemi halen 252 prefabrik sınıfla faaliyet gösteriyor.

Çavuşoğlu, bu sınıfların güçlendirmesi tamamlanan okullardan alınarak çalışmaların sürdüğü veya yeni başladığı okullara aktarıldığını ve bu yıl sisteme yeni prefabrik sınıf eklenmediğini söyledi.

Prefabrik sınıfların geçici çözüm olduğunu kabul eden Çavuşoğlu, bunların eğitim amaçlı kullanımını önümüzdeki iki yıl içerisinde sona erdirmeyi hedeflediklerini de belirtti.

“Can güvenliği riski yok” denilirken çalışmalar sürüyor

Bakan Çavuşoğlu, “Hiçbir okulumuzda can güvenliğini riske sokacak bir durum yoktur” derken, aynı röportajda 146 okulda bakım, tamir ve tadilat çalışmalarının yürütüldüğünü açıkladı.

KTÖS’ün sahadan aktardığı görüntüler ise öğretmenlerin görev başı yaptığı 7 Eylül itibarıyla bazı okullardaki çalışmaların sürdüğünü ortaya koyduğunu savunuyor.

Eğitim yılının başlamasına günler kala ortaya çıkan tablo, Bakanlığın “okullar güvenli ve ihtiyaçların büyük bölümü karşılandı” söylemi ile sendikaların “öğretmen açığı, müdür muavini eksikliği ve hazır olmayan okullar” şeklindeki tespitlerinin birbirinden oldukça farklı olduğunu gösteriyor.

Bakanın kendi açıkladığı 146 okulda devam eden çalışmalar ve 252 prefabrik sınıf rakamları, kamusal eğitimin yeni döneme hangi koşullarda başlayacağı tartışmasını daha da alevlendirmiş durumda…