KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı görevine atanan "eski sendikacı" ve EL-SEN eski başkanı Kubilay Özkıraç'ın atanmasına ilişkin KIB-TEK önünde açıklama yapan EL-SEN yönetimi, "Özkıraç'ın atanmasını AKSA'nın sahibi Kazancı istedi" dedi.

Yönetim adına açıklama yapan Başkan Ahmet Tuğcu, "bu atamanın amacı, sendikayı bölmeye çalışmaktır" dedi.

KIB-TEK önünde açıklama yapan EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, ilk olarak, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine atanan EL-SEN eski Başkanı Kubilay Özkıraç'a 'Hayırlı Olsun' dileklerini iletti.

Tuğcu, "Normal şartlarda bu cümlenin devamında, 'Görevinde başarılar dilemek' de adettendir, ancak EL-SEN Yönetim Kurulu olarak, bu yeni dönemin 'başarı ile anılacağına dair en ufak bir inancımız yoktur" dedi.

"Son dönemde, devletin hak ve çıkarlarını koruyan değil, Başbakan'ın 'yukardan aldığı' talimatları yerine getiren, ve sermayenin ayakçısı olarak faaliyet göstermekte olan KIB-TEK Yönetim Kurulu'nun başına, eski bir sendikacının getirilmesi, son derece manidardır" diyen Tuğcu, "Soru şudur; Başbakan Üstel mi bir anda 'Halkçı' olmuştur, yoksa saf değiştiren, Sayın Özkıraç mıdır?" sorusunu sordu.

Kubilay Özkıraç'ın EL-SEN Başkanlığı görevinin 6 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirilen genel kurulla sona erdiğini anımsatan Tuğcu, "Benim de genel sekreterlik görevine seçildiğim bu genel kurul, EL-SEN açısından bir ilke şahitlik etmiş, Özkıraç dönemi, 'Mali raporu aklanmayan' ilk Sendika Başkanı olarak tarihe geçmiştir" dedi.

"İş bununla da kalmayıp, görevi devralmaya gittiğimizde, Sendikanın karar defterinin, bilgisayar hard diskinin ve sendikaya ait iki adet laptopun da kayıp olduğu ortaya çıkmıştır" diyen Tuğcu, "Bu konuda derhal polise suç duyurusunda bulunduğumuz ve Lefkoşa adli şubenin konuyla ilgili soruşturmasının devam ettiği, hepinizin bilgisindedir" şeklinde konuştu.

Tuğc, "Bu atama, bizim kararlı mücadelemizin bileğini bükemeyeceğini anlayan 'üst' yönetimin, yeni bir yöntem deneyerek, EL-SEN'I bölüp- parçalamaya çalışarak, KIB-TEK'in özelleştirilmesinin yolunu kolaylaştırma operasyonudur" ifadelerini kullandı.

Tuğcu, Özkıraç'ın "AKSA'nın sahibi Cemil Kazancı'nın talebi üzerine atandığını" söyledi.