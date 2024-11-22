Özker Hoca unutulmadı

Eğitimci, siyasetçi, CTP Başkanlığı, Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde de bulunmuş, Kıbrıs’ta barış mücadelesinden öncülerinden Özker Özgür ölümünün 19’uncu yıldönümünde anılıyor.

Anma töreninde açılış konuşmasını Özgür'ün kızı Münevver Özersay yaptı. Daha sonra Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan Özker Özgür'ü anlattı.

Erhürman: "Çok büyük mücadele verildi ve çok bedel ödendi"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yaptığı konuşmada, Özker Özgür'ün ölümünün ardından 19 yıl geçtiğini Özgür'ün verdiği mücadelenin unutulmadığını söyledi. "Çok büyük mücadele verildi ve çok bedel ödendi" diyen Erhürman, "Özker hocayı her hatırladığımda aklıma kütüphanesi geliyor, ben de okuduğu kitapları hatırlıyorum. Hep öğreten ve öğrendiklerini paylaşmaya çalışan iki sevgili insandı" ifadelerini kullandı.

İzcan: "Verdiği kavga ve mücadele bugün de değişmedi"

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan ise konuşmasında, "Onun yaşamı boyunca verdiği mücadele ve kavgamız değişmiyor. Birleşik bir Kıbrıs’ı hatırlamak lazım. O bize bu yolu gösterdi. Bizler bu yolu görmüş insanlar olarak bu yolda devam edeceğiz. Her ne kadar yol zor olsa da devam edeceğiz. Özker hoca, 'Yurdun birliğine ve insan haklarına sahip çıkacağız. Kendi kendimizi yönetmemiz lazım' derdi. Bugün hala biz kendi kendimizi yönetemiyoruz. Kendi kendimizle kavga halindeyiz" şeklinde konuştu.

Özker Özgür kimdir?



1940 yılında Baf’ın Vretça köyünde doğan Özker Özgür, 1961-1975 yılları arasında ortaöğretim okullarında İngilizce öğretmenliği yaptı. Özgür, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nı temsilen 1975’te Kıbrıs Türk Federe Devleti Kurucu Meclisi’nde görev aldı. 1976-1996 yılları arasında Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin başkanlığı yürüttü. 1993 Erken Genel seçimleri sonrasında DP-CTP hükümetleri döneminde Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevinde bulundu. 1998 yılında arkadaşlarıyla Yurtsever Birlik Hareketi’ni, ardından da Birleşik Kıbrıs Partisi’ni kurdu.

Özker Özgür, hayatını, Kıbrıs’ta toplumların kardeşliğine, barışa ve federal çözüme adadı.

Miroğlu için de tören

Özker hocayla aynı gün yaşamını kaybeden, siyasetteki farklı görüşleri, toplumsal hoşgörü içerisinde buluşturan, Ulusal Birlik Partisi eski Genel Sekreteri Dr. Salih Miroğlu da ölümünün 19'uncu yıl dönümünde törenle anıldı. Dr. Salih Miroğlu Vakfı tarafından yapılan açıklamaya göre, Miroğlu’nun ölüm yıl dönümü nedeniyle saat 10.00’da Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabri başında tören düzenlendi.

Miroğlu kimdir?

1953 yılında Limasol’da doğan Dr. Salih Miroğlu, 1978 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1983’te aynı fakültede İç Hastalıkları dalında ihtisas yaptı. Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde uzman olarak çalıştı. Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanlığı yaptı. 1990 Genel Seçimleri’nde UBP’den Girne Milletvekili seçildi. 1992-1994 yılları arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı yapan Miroğlu, 1993 Erken Genel Seçimleri ve 1998,2003 Genel 2005 erken seçimlerinde UBP Girne Milletvekili seçildi. UBP-TKP Koalisyon Hükümetinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak görev aldı. Miroğlu, 2005 yılında UBP Genel Sekreterliği görevindeyken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.