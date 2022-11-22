Özker Hoca unutulmadı

Eğitimci, siyasetçi, CTP Başkanlığı, Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde de bulunmuş, Kıbrıs’ta barış mücadelesinden öncülerinden Özker Özgür ölümünün 17'nci yıldönümünde anıldı. Demokrasi, barış ve özgürlük mücadelesinin Özker hocası, bir kez daha düşünceleriyle geleceğe ışık tuttu.

Özker Özgür’ün 17’nci ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma törenine Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 2.Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar, milletvekilleri, siyasi parti yetkilileri, Özker Özgür’ün ailesi ve sevenleri katıldı.

Anma töreni bir dakikalık saygı duruşuyla başladı ardından konuşmalara geçildi.

Tatar: “O bizim için çok değerli bir kişiydi”

Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Tatar anma töreninde yaptığı konuşmada, Özker Özgür’ün kendisi için çok değerli bir kişi olduğunu belirterek, İstanbul’da Kıbrıs Türk Kültür Derneği başkanıyken Özker Özgür’ün sık sık derneği ziyaret ettiğini anlattı. Tatar, o dönemlerde yaptıkları konuşmaların ülkenin geleceği, halkın refahı, güvenliği, var oluş mücadelesi için olduğunu dile getirdi.

Yıllar sonra Kıbrıs’a döndüğünde Kumsal Parkı’nda Özker Özgür ve Zehra Özgür’le sabah yürüyüşleri yaptığını ifade eden Tatar, “Onu büyük bir özlemle yad etmek istiyorum. O bizim için çok değerli bir kişiydi” dedi.

Özker Özgür’ün, barışa aynı zamanda insanlığa inanan hiç kimseye hakaret etmeyen bir kişi olduğunu vurgulayan Tatar, “Hep kendi anlayışıyla, üslubuyla, efendiliğiyle ilişkilerini o şekilde sürdüren büyük bir devlet adamıydı” şeklinde konuştu. Tatar, Annan Planı döneminde Özker Özgür’ün, referandumda Güney Kıbrıs’tan “hayır” çıktığında yıkıldığından da bahsetti.

Tatar, Özker Özgür ve Zehra Özgür’ü özlem ve rahmetle anarak, “Ruhları şad olsun” dedi.

Talat: "Çok zor, çok tehlikeli günler yaşadık. Hiç yılmadı"

2.Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ise, Özker Özgür’ün en önemli özelliğinin barışa olan bağlılığı ve tutkusu olduğunu belirterek, “Barış en büyük talebiydi, en büyük isteğiydi ve barışın iki toplumu yakınlaştıracağı ve birleştireceği inancına tam olarak inanıyordu” dedi.

İki toplumun federal çatıda birleşmesinin Özker Özgür’ün en önemli talebi olduğunu dile getiren Talat, bunun dışında başka alternatiflerin o güne kadar BM Güvenlik Konseyi kararlarına da bakılacak olursa bugün de dahil olmak üzere olmayacağının bilindiğini dile getirdi.

Uzun yıllar birlikte çalıştıklarını, acı tatlı günleri birlikte yaşadıklarını ifade eden Talat, “Çok zor, çok tehlikeli günler yaşadık. Özker Özgür’ün hayatından endişe ettiğimiz günler yaşadık ama hiç yılmadı, biz de tabi yılmadık çünkü bize yolu gösteren o oldu ve mücadeleyi sürdürdük, bugüne kadar ulaştırdık” şeklinde konuştu.

Çok önemli badireler atlatıldığını dile getiren Mehmet Ali Talat, bütün bu süreçler içerisinde Özker Özgür’ün insan sevgisi ve barış özlemiyle kendini ifade ettiğini kaydetti. Özker Özgür’ün herkesle tatlı sohbeti, diyaloğu olduğunu anlatan Talat, bu özelliğinin öğretmenliğinden kaynaklandığını söyledi. Zehra Özgür’ün de insan sevgisi, barışı ve dostluğu telkin ettiğini belirten Talat, Özker Özgür ve Zehra Özgür’ün, anılarının kendilerine önder olacağına, düşüncelerini rehber edineceklerine inanç belirtti.

Töre: "Güzel bir sohbeti vardı, farklı fikirler, farklı düşünceler olsa da…"

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ise, acıların unutulmadığını ifade ederek, konuşmasına başladı.

Özker Özgür’ün, nerede karşılaşılsa durup, sohbet edilebilecek bir kişiliğe sahip olduğunu belirten Töre, “Saygın bir kişilik kazanmıştı, sohbeti de güzeldi farklı fikirler, farklı düşünceler olsa da…” diye konuştu.

“Hepimiz sonunda rahmete kavuşacağız” diyen Töre, Özker Özgür ve eşi Zehra Özgür’e rahmet dileyerek, Özker Özgür ve Zehra Özgür’ün Kıbrıs Türk halkı içerisinde isim bırakmış kişiler olduğunu dile getirdi.

Dr. Burhan Nalbantoğlu, Ziya Rızkı’nın da anma törenlerine katıldığını ifade eden Töre, bu kişilerin toplum nazarında seçilmiş kişiler olduğunu belirtti. Özker Özgür’ü, saygı ve rahmetle anan Töre, “Ruhu şad olsun” dedi.

Erhürman: “İyi ki mücadelede öncümüz oldular”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise, “İyi ki yaşadılar, iyi ki bizimle birlikte oldular, iyi ki bize bu kadar çok şey öğrettiler, iyi ki bizimle birlikte mücadele ettiler diyebilmek için toplanmış hissediyorum ben esas itibarıyla kendimi” diyerek, konuşmasına başladı.

Özker Özgür ve Zehra Özgür’ün insan sevgisine, demokrasiye, özgürlüğe, barışa adanmış hayatlar olduğunu vurgulayan Erhürman, “Kendilerinden sonra gelecek nesillerin insan onuruna yaraşır bir hayatı barış içinde demokrasiye, özgürlüğe, eşitliğe özlem duymadan yaşayabilmelerini sağlamak için gece gündüz çalışmakla geçen hayatlardı bunlar” diye konuştu.

Özker Özgür’le ilgili bir anısını da paylaşan Erhürman, Özker Özgür ve Zehra Özgür’den her zaman okumaya, öğrenmeye devam etmek gerektiğini öğrendiğini söyledi. “İyi ki mücadelede öncümüz oldular” diyen Erhürman, anıları önünde saygıyla, sevgiyle, hasretle eğildiğini belirtti.

İzcan: "Sevgi ve özlemle anıyoruz"

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan da, Özker Özgür ve Zehra Özgür’ü sevgiyle, hasretle ve özlemle andıklarını belirtti. Özker Özgür’ü anarken toplumların kardeşliğini, ülkenin bütünlüğünü, federal çözüme olan bağlılığını ve tavsiyelerini hatırlamak gerektiğini ifade eden İzcan, bugünkü hükümet ve Türkiye’deki AKP iktidarının federal çözüm politikasını terk ettiğini söyledi.

İzzet İzcan, bunun karşısında bütün federalist güçlerin birlik olması ve beraber hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

Özersay: "Ne öğrendiysek onlardan öğrendik”

Özker Özgür’ün kızı Münevver Özgür Özersay da, Özker Özgür’ün 17’nci, Zehra Özgür’ün 14’üncü ölüm yıl dönümlerinde onları sevgi ve özlemle anarak, acılarını taşırken, yanlarında olan herkese teşekkür etti.

“Ne öğrendiysek onlardan öğrendik” diyen Özersay, “Teşekkür ederiz Zehra annemiz... Teşekkür ederiz Özker babamız...” diyerek, konuşmasını tamamladı.

Konuşmaların ardından Özker Özgür ve Zehra Özgür’ün kabirlerine karanfil bırakıldı.

Haber: Afet İlban / Fotoğraf: Erol Uysal (TAK)