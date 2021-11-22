Özker Hoca özlemle...

Eğitimci, siyasetçi, CTP Başkanlığı, Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde de bulunmuş, Kıbrıs’ta barış mücadelesinden öncülerinden Özker Özgür ölümünün 16’üncü yıldönümünde de unutulmadı.

“İşçi sınıfının birliğine, yurdumuzun bütünlüğüne, toplumlarımızın kardeşliğine, siyasal eşitlik temelinde federal çözüme, her Kıbrıslının insan haklarına inandık, inanmaya devam ediyoruz” sözleriyle akıllara kazanan Özker Özgür için bu sabah Lefkoşa’daki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Saat 09:30’da başlayan anma töreninde Özker Özgür’le birlikte, 13’üncü ölüm yılında eşi Zehra Özgür de anıldı.

Anma törenine İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, bazı bakan ve milletvekilleri katıldı.

Saygı duruşuyla başlayan anma töreninde aileyi temsilen Özker Özgür'ün kızı Münevver Özgür babasına yazdığı mektubu okudu.

Anma töreninde AKEL temsilcileri de yer aldı.