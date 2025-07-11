“Özgürlükleri genişleten, demokratik katılımı büyüten bir anlayışla yürüyeceğiz”  

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, ifade ve basın özgürlüğünün demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olduğuna dikkat çekerek, “Özgür basın, güçlü toplum” ilkesinden taviz vermeyeceklerini vurguladı.

CTP açıklamasında, Kıbrıs’ta yayımlanan ilk Türkçe gazete Saadet’in yıldönümünü simgeleyen 11 Temmuz’un, sadece bir tarih değil; halkın haber alma hakkı ve demokrasi mücadelesinin de simgesi olduğu ifade edildi.

Açıklamada, fikir ve ifade özgürlüğünün ayrılmaz bir parçası olan bağımsız basının, halkın doğru bilgiye ulaşmasının ve kamu adına denetimin güvencesi olduğu belirtildi. “Bugün gazetecilerin sansüre, baskıya ve hatta ceza yargısı tehdidine maruz kaldığı bir düzende; özgür basın güçlü toplum şiarımızdan taviz vermeden, hakikatin yanında durmaya devam edeceğiz” denildi.

CTP, imkânsızlıklar içinde gecesini gündüzüne katarak çalışan, halkın gözü kulağı olan tüm basın emekçilerini saygı ve dayanışmayla selamladığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

“Sadece muhalefette değil, iktidarda da etik değerlere bağlı, özgürlükleri genişleten, demokratik katılımı büyüten, basının görevini hak ettiği koşullarda yapabilmesini sağlayan bir anlayışla yol yürüyeceğimizi yineliyoruz. Özgürlük, demokrasi ve halkın haber alma hakkı için mücadelemiz sürecek.”

CTP, tüm basın çalışanlarının 11 Temmuz Basın Günü’nü kutladı.