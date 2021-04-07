'Özgürleşme Denemeleri - Sol Kimlik Ekoloji ve Konformizm' bu hafta çok satanlarda
Işık Kitabevi 31 Mart – 7 Nisan haftanın çok satan kitaplarını paylaştı
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Işık Kitabevi 31 Mart – 7 Nisan haftanın çok satan kitaplarını paylaştı
Haftanın Çok Satan Kıbrıs Kitapları:
- Özgürleşme Denemeleri - Sol Kimlik Ekoloji ve Konformizm - Hasan Yıkıcı - Işık Kitabevi Yayınları
- Ay Düşüncesi - Aforizma Günlüğü 1001 Aytunç Şabanlı - Işık Kitabevi Yayınları
- Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery - Eser Sahibinin Kendi Yayını
- Salıncak - Cenk Mutluyakalı - Kor Kitap
- Ulus Kaçağı - Niyazi Kızılyürek - İletişim Yayınları
Haftanın Çok Satan Dünya Kitapları:
- Veba Geceleri - Orhan Pamuk - Yapı Kredi Yayınları
- Gitmeli miyim Kalmalı mıyım - Hakan Mengüç - Destek Yayınları
- Var mısın - Güçlü Bir Yaşam İçin Öneriler - Doğan Cüceloğlu - Kronik Kitap
- Empedokles’in Dostları - Amin Maalouf - Yapı Kredi Yayınları Roman
- Camdaki Kız - Gülseren Budayıcıoğlu - Doğan Kitapçılık
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Etiketler : ışık kitabevi