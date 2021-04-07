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'Özgürleşme Denemeleri - Sol Kimlik Ekoloji ve Konformizm' bu hafta çok satanlarda

'Özgürleşme Denemeleri - Sol Kimlik Ekoloji ve Konformizm' bu hafta çok satanlarda

Işık Kitabevi 31 Mart – 7 Nisan haftanın çok satan kitaplarını paylaştı

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Işık Kitabevi 31 Mart – 7 Nisan haftanın çok satan kitaplarını paylaştı

Haftanın Çok Satan Kıbrıs Kitapları:

  • Özgürleşme Denemeleri - Sol Kimlik Ekoloji ve Konformizm - Hasan Yıkıcı - Işık Kitabevi Yayınları
  • Ay Düşüncesi - Aforizma Günlüğü 1001  Aytunç Şabanlı - Işık Kitabevi Yayınları
  • Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery - Eser Sahibinin Kendi Yayını
  • Salıncak - Cenk Mutluyakalı - Kor Kitap
  • Ulus Kaçağı - Niyazi Kızılyürek - İletişim Yayınları

Haftanın Çok Satan Dünya Kitapları:

  • Veba Geceleri - Orhan Pamuk - Yapı Kredi Yayınları
  • Gitmeli miyim Kalmalı mıyım           - Hakan Mengüç - Destek Yayınları
  • Var mısın - Güçlü Bir Yaşam İçin Öneriler - Doğan Cüceloğlu - Kronik Kitap
  • Empedokles’in Dostları - Amin Maalouf - Yapı Kredi Yayınları       Roman
  • Camdaki Kız - Gülseren Budayıcıoğlu           - Doğan Kitapçılık

 

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