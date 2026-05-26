CTP’nin İskele Belediye Başkan adayı Sermet Nereli

Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin İskele Belediye Başkan adayı Sermet Nereli, İskele Belediyesi’nde “gerçek bir icraat dönemi” başlatacaklarını belirterek, belediyenin artık “eskisi gibi devam etmeyeceğini” söyledi.

CTP’nin İskele Belediye Başkan adayı olarak yola çıkan Nereli için yapılan açıklamada, belde halkının beklentilerine yanıt verecek bir belediyecilik anlayışının hedeflendiği vurgulandı.

Açıklama şöyle:

İskele Belediyesi artık eskisi gibi devam etmeyecek. Belde halkının beklentisi ve hak ettiği gerçek bir icraat dönemi zamanı gelmiştir. Kıbrıs’ta marka belediyecilikle gurur duyduğumuz CTP Belediyelerine İskele Belediyesini de katmaya kararlıyız. Bu yolda, halkın hep içinde olan iskelenin ihtiyaçlarını bilen Sermet Nereli sorumluluğu alarak CTP İskele Belediyesi Başkan Adayı olarak yola çıktı. Yeni donemde herkesin sahipleneceği İskele Belediyesini yaratacağına yürekten inandığım Sermet arkadaşıma ve iskele belde halkına hayırlı olmasını dilerim. Özlenen İskele Belediyesi için süreç bugünden başlamıştır. Yola devam.