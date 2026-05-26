Büyükbaş hayvan üreticilerine düşük tazminatları ödendi
Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince, nisan ayına ait büyükbaş hayvan düşük zararı bulunan 58 üreticiye 777 bin 600 TL tazminat ödendi.
Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, zarar tazminatlarının Kooperatif Merkez Bankası'na gönderildiğini açıkladı.
