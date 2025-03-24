Özgür Özel'den boykot çağrısı: Tek tek ilan edeceğim

CHP lideri Özgür Özel, taraflı davranan ve eylemleri yayınlamayan medya kuruluşlarına ve bağlı şirketlerine karşı boykot başlatacaklarını söyledi.

Özel, hafta sonu yaptığı konuşmalarında, CHP mitinglerine ve haberlerine yer vermeyen medya kuruluşlarını hedef aldı.

Pazar akşamı Saraçhane'de, "Parayı bizden kazanıp, reytingi bizden yapıp, saraya hizmet edenleri tek tek ilan edeceğim. Hep beraber tüketimden gelen gücümüzü kullanacağız" dedi.

Özel ilk olarak 22 Mart'ta İBB binasında yaptığı konuşmada boykota değinmiş, İmamoğlu'nun gözaltı sürecinde dosya gizliliğine riayet etmeyen ve eylemlere yer vermeyen merkez medyayı suçlamıştı.

Pazartesi gününden itibaren, tüketimden gelen gücü kullanarak boykota başlayacaklarını söyleyen Özel, sadece medya kuruluşlarını değil, bağlı tüm şirketleri boykot edeceklerini söylemişti:

"Sizi izleyen, bize oy verenlerin yüzde 70'i. Diğer firmalarınızın ürünlerini tüketirsem, reklamlarınızı izletirsem namerdim. Hadi bakalım görmeyin, hadi bakalım 'penguene' devam edin, Gezi'nin ilk iki-üç gününde olduğu gibi."

"Restoranını açacaksın, yemeğini bize satacaksın, marketinden bize alışveriş yaptıracaksın, yurt dışından getirdiğin arabayı benim seçmenime satacaksın, sonra bu iğrençlikler olunca da karşı tarafa geçeceksin."

"Bana diyor, çok telefon geliyormuş yukarıdan. Aşağıdan telefon getireceğim size, aşağıdan, milyonlardan, on milyonlardan."

"Herkes tarafını bilecek. Ya tarafsız olun, ya bundan sonra karşı tarafınızdayız. Haber kanalıyım diye ortaya çıkan, 'yukarıdan telefon geliyor' diye rezillik yapanlara söylüyorum."

Özel'in sözünü ettiği boykot listesi henüz netleşmedi.

Ancak bu konuşmalarının ardından, sosyal medyada pek çok boykot listesi paylaşıldığı görüldü.

Sosyal medyada #Boykot ve #BoykotListesi gibi başlıklar altında on binlerce paylaşım yapıldı, bu başlıklar Türkiye listesinin üst sıralarına yerleşti.