Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında fezleke düzenlendi

Türkiye'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan iki ayrı açıklamaya göre, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında "zincirleme şekilde rüşvet almak" iddiasıyla fezleke düzenlendi.

Başsavcılık, Özgür Özel'in 31 Mart 2024'te gerçekleştirilen yerel seçimler öncesinde Antalya büyükşehir belediye başkanlığına aday gösterilmesini sağlamak amacıyla Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'ten farklı tarihlerde doğrudan ya da Veli Ağbaba aracılığıyla menfaat temin ettiğini iddia etti.

Ayrıca Özel'in 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen CHP Kurultayı'nda kullanılmak üzere Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan farklı tarihlerde maddi menfaat sağladığı öne sürüldü.

Özel hakkında "zincirleme şekilde rüşvet almak" suçlamasıyla fezleke düzenlendiği ve Anayasa'nın 83'üncü maddesi kapsamında dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle Adalet Bakanlığına gönderildiği bildirildi.

Başsavcılık ayrı bir açıklamada; Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba'nın Muhittin Böcek'in belediye başkanlığı adaylığı için Mustafa Gökhan Böcek'ten farklı tutarlarda menfaat temin ettiği iddia edildi.

Ayrıca Ağbaba'nın Çankaya Belediyesi tarafından yapılacak katı atık toplama ihalesinin, şartnameye aykırı biçimde pazarlık usulüyle istediği bir şirkete verilmesi için nüfuzunu kullandığı ve karşılığında maddi menfaat elde ettiği iddia edildi.

Ağbaba'nın 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde kullanılmak üzere İzmir ve çevresindeki belediye başkanları ile belediye meclisi üyelerinden de maddi menfaat temin ettiği öne sürüldü.

Ağbaba hakkında dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlenip Adalet Bakanlığına gönderildiği ifade edildi.