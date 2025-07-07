Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

Türkiye'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret", "suç işlemeye alenen tahrik", "kamu görevlilerine görevleri nedeniyle hakaret" ve "tehdit" iddiasıyla re'sen soruşturma başlattı.

CHP'li Adana Büyükşehir Beldediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere 5 Temmuz'da gözaltına alınmış, Muhittin Böcek 6 Temmuz'da tutuklanmıştı.

Gözaltılar sonrası CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) olağanüstü toplanmış, Özel toplantısı sonrası yaptığı konuşmada gözaltılara sert tepki göstermişti.

Özel ne demişti?

CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Hodri meydan" diyerek, 2 Kasım Pazar günü erken seçime gidilmesini istemişti.

Özgür Özel, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanı da olan Erdoğan'a hitaben, "Madem birinci partisin, gel. Aday da olabiliyorsun. Vereceğiz oyu. Meclis'te erken seçim kararını aldıracağız. Madem birinci partisin, gel. Allah'ın korkağı. Allah'ın korkağı, sen birinci parti olsan parende atarak sandığa gidersin" demişti.

Özel, Erdoğan'ın kendisini "Özgür Özel halkı sokağa davet ediyor" sözleriyle suçlamasına da şu yanıtı vermişti:

"Ettiğim gün, 'Sokağa davet ediyorum' dedim, geldiler. 10 gün yasak koydun, 1 milyon kişi her gece toplandılar. Ben şimdi halkı eylem yapmak üzere önceden bildirdiğimiz, etrafında güvenlik önlemlerinin alındığı meydanlarda demokrasi eylemlerine davet ediyorum.

"Sokağa davet edeceğim günü ben bilirim. O gün sen ne hâle düşeceğini kendin düşün. Ama bana bu milleti sokağa davet ettirme. Aklını başına topla."

Cumhurbaşkanı'na hitaben "Seni yüzde 29 ile orada oturtmayacağız Erdoğan. Seni yüzde 29 ile orada oturtmam" diyen Özel, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Bu millet sandık kurulsun diye ne mücadele verdiyse, sandık konulsun diye de o mücadeleyi verir. Ondan sonra Mısır'daki meydanı izlediğiniz gibi TV'den izlersiniz demokrasi meydanlarını.

"Kimseyi darbeyle tehdit etmiyoruz, ama birisi darbeye kalkarsa, sandığı almaya kalkarsa bu millet kendi elleriyle sandığı geri getirir."

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dünkü açıklamalarına tepki göstermiş,"Ahlak yoksunu ifadeleri en güçlü şekilde kınıyoruz ve sahiplerine iade ediyoruz" demişti.