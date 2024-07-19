Özgür Özel: Erdoğan’ı oy oranı her geçen gün artan CTP ile diyaloğa davet ediyorum

Türkiye ana muhalefeti Cumhuriyet Halk Partisi heyeti, 1974 Türkiye’nin adaya askeri müdahalesinin 50'nci yıldönümü kapsamında Kıbrıs'a geldi, Cumhuriyetçi Türk Partisi heyeti ile CTP'nin Lefkoşa'daki genel merkezinde bir araya geldi. İki heyet, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel “diyalog” ve “barışa” vurgu yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel “Türkiye’ye alınmayan Kıbrıslı Türkler konusunu Erdoğan’a ileteceğim, bu doğru değil” dedi. Özgür Özel ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı CTP ile görüşmeye davet etti.

Özgür Özel “Sayın Erdoğan’ı oy oranı her geçen gün artan CTP ile görüşmeye davet ediyorum. Diyaloğa çok önem veriyoruz” diye konuştu.

Türkiye'ye şu ana kadar 18 Kıbrıslı Türk'ün girişinin farklı tahdit kodlarıyla engellendiğini anımsatan Özel, "Rakamları 100 ile anılan bir listenin varlığından söz ediliyor. Bu konuda Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yarın görüşeceğim. Bu konuyu kendisine ileteceğim. 50'nci yılda temiz bir sayfa açmak gerek. Hukuk dışı uygulamaların hiçbir yeri yok" dedi.

Binlerce Kıbrıslı Türk'ün "Acaba ben de geri gönderilir miyim" korkusu yaşadığını belirten Özel, bu konunun yarından itibaren geride bırakılması gerektiğini ifade etti.

Erhürman: Federal çözümü destekliyoruz

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da CTP’nin tek gerçekçi çözüm modeli olan iki toplumlu, iki bölgeli federal çözümü desteklediğine vurgu yaptı “Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliği pazarlık konusu değildir. Biz takvimli çözüm odaklı bir müzakere süreci istiyoruz” dedi.

CTP Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm siyasi partileri ve CHP ile yoğun görüş alışverişi içerisinde olmak istediğine işaret ederek “CTP Türkiye ile doğru zeminde en iyi ilişkiyi kurmak isteyen bir parti. CTP çözümden barıştan ve diyalogtan yana bir partidir” dedi.