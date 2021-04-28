Özersay’ın testi negatif

Covid-19 pozitif tespit edilen HP Girne Milletvekili Erek Çağatay’ın temaslısı olarak izole olan HP Gnele Başkanı Kudret Özersay, test sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu. 19 Nisan’dan bu yana izole olan Özersay, sosyal medya hesabından test sonucunun negatif olduğunu açıkladı, “Testler açısından NEGATİF, moral açısından ise POZİTİF olduk “dedi.

Özersay’ın paylaşımı şöyle:

“Temaslı olduk, izole olduk, testler açısından NEGATİF, moral açısından ise POZİTİF olduk.

Ne güzel bir gün, hepinize günaydın .”