Özersay: “Seçmen iradesine saygısızlık yapıldı, meşruiyet sorunu yaratıldı”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, halkın Başbakan olarak seçtiği bir ismin dışında bir kişiye görev verilerek seçmen iradesi açısından bir temsiliyet ve meşruiyet sorunu yaratıldığını savunarak, bunu “seçmene saygısızlık” olarak niteledi.

Partiden yapılan açıklamaya göre Özersay, sosyal medya hesabından Halkın Partisi olarak yaşananları nasıl değerlendirdiklerini paylaştı.

Hükümetin meşru olmadığını savunan Özersay, şu ifadeleri kullandı:

“Bir kere seçmenin parti başkanı sıfatı ile başbakanlığa aday olarak oy verdiği isim orada kenarcıkta oturduğu ve normal bir vekilin Başbakan yaptırıldığı bir durum yaratıldı. Yani seçmen iradesi açısından bir temsiliyet, meşruiyet sorunu yaratıldı, seçmen iradesine saygısızlık yapılmış oldu. Peki Başbakan seçim olmadan da değişemez mi? İstisnai hallerde evet ama o haller de bellidir. Mesela 2009’da Başbakan olan Eroğlu, 2010’da Cumhurbaşkanı seçilince UBP kurultay yaparak parti başkanı ve dolayısıyla Başbakan belirledi. Ancak orada bile bir ‘meşruiyet sorunu’ vardı. Nitekim uzun sürmedi. Şimdi ise parti başkanı partisinin başında, başka bir göreve de seçilmedi, kurultay da yapılmadı. Bunların hiçbiri yok, yan kapıdan bir başka vekil Başbakan yapıldı. Aynı durum UBP kurultayında oy veren üyelerin iradesi açısından da geçerlidir. Yani hem seçmen hem de parti üyelerinin iradesine ters, bir temsiliyet sorunu, bir meşruiyet krizi vardır.”

“Antidemokratik ve istikrarsiz gidişin bedelini halk ödeyecek”

Geçmişte de benzer bir durum yaşandığını kaydeden Özersay, “yaşanılanların faturasını halkın ödediğini” söyledi.

Özersay, şöyle devam etti:

“Sayın Saner iptal edilen bir kurultay ertesinde hiç de demokratik olmayan bir yoldan, bir ‘operasyonla’ Başbakan yaptırıldığı zaman ne olduysa şimdi de o olacak, şüpheniz olmasın. İstikrarsızlığın en alası şimdi de yaşanacak çünkü meşruiyet sorunu bulunan hükümetler istikrarsızlık yaratır ve kısa ömürlü olur. Ama daha da önemlisi insanların seçimlere ve genel anlamda demokrasiye olan inancı daha da yıpranır. Devletin itibarı daha da yıpranır. Bu meşruiyet krizinin varlığına rağmen böyle bir hükümet kurdurulmasındaki ısrar nedeniyle milliyetçi, ‘sağcı’ ve ‘devletçi’ geçinen ve hamaset siyaseti yapan bugünkü hükümet ortağı siyasi partiler sayesinde devlete daha da zarar verilmiş olacak”

“Meşru olmayan bir hükümetle hükümet-muhalefet ilişkisi kurulmamalıdır”

Cumhuriyet Meclisi’nin meşru olduğunun altını çizen Kudret Özersay, meşru olmayanın hükümet olduğunu savundu.

“Cumhuriyet Meclisi meşrudur. Biz Meclis’in meşruiyetine dair bir şey söylemiyoruz. Ancak meşru olmayan bir hükümetle Meclis’te bir yasama ya da denetim çalışması yapılmasının ciddi çelişkiler yaratacağını düşünüyoruz” diyen Özersay, Meclis’te meşru olmayan bir hükümetle ‘hükümet-muhalefet’ ilişkisi kurulamayacağını, kurulmaması gerektiğini düşündükleri belirtti.

Özersay, bunun tüm bu yaşananları normalleştirebileceğini, kanıksanmasına neden olabileceğini savundu