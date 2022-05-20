Özersay: Onay verilmezse ona göre tavır sergileriz

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, “İstifa edilir, sorun çözülür” iddiasında olmadıklarını söyledi, Meclis’te onay verilmemesi halinde ise buna göre tavır sergileyeceklerini açıkladı.

Özersay, “İstifayı 1 hafta içerisinde vermemiz gerekir. Onaylanması gerekir. Bu talebimiz çok nettir. Onay gelmezse ona göre tavır geliştireceğiz. Biz ‘dostlar alışveriş de görsün’ noktasında değiliz” şeklinde konuştu.

“Cumhurbaşkanlığı veya kariyeriyle ilgili bir böyle bir adım attığı” iddialarına da yanıt veren Özersay, “Neyin kariyeri? Hangi başbakanlık, hangi cumhurbaşkanlığı? Bunun ne önemi kaldı. Birbirimizi aşağıya çekmekten vazgeçelim. Çıkış yolu birlikte harekettir” değerlendirmesinde bulundu.

BRT’de konuşan Özersay, HP Milletvekilleri Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers’ın kararla ilgili açıklama yapmamasını da değerlendirdi, “Parti Meclisleri ve Milletvekilleri arasında zaman zaman görüş ayrılıkları ortaya çıkabilir. Önemli olan tartışıldıktan sonra demokratik bir karar alınıp, alınmadığıdır” dedi.

Özersay’ın BRT’de yaptığı açıklamaları özetle şöyle: “Esas bundan sonra süreç başlıyor. Yapılan seçimin sonucuna anlam verilmeli. Kazanana bu görev verilmezse, bir kenara çektirilir başkasına verilirse halk iradesi erozyona uğrar. UBP’de seçim yapılıyor başkan bir kenara oturtturuluyor, başka bir isim Başbakan yapılıyor. Seçimin sonucunda Cumhurbaşkanlığına defalarca çağrı yapmamıza rağmen demokratik teamüllere aykırı görevlendirme yapılıyor. Memleketin içindeki durumu doğru tespit etmek gerekiyor. Demokrasi ve halk iradesinin sürekli yıpratıldığı bir süreç yaşıyoruz. Buna tepki vermek gerekiyordu. İşaret fişenkine ihtiyaç vardı. Milletvekilleri istifa eder ve sorun çözülür iddiamız yoktur. Bundan sonra yapılacaklar önemli. Toplumu daha örgütlü şekilde tepki vermek, oluşacak kamuoyu ile sandığa gitmeyecek kesimleri de sandığa gitmesini sağlamak gerekiyor.”

“TC-KKTC arasındaki ilişki yanlış zeminde”

“UBP-DP-YDP, en fazla devleti savunduğu söyleyen 3 siyasi parti. Onların görevde olduğu dönemde devlet en fazla zararı gördü. 1.5 yılda Bakanlar Kurulu’nun listesinin oluşturulmasında Türkiye istedi, istemedi konuşmaları yapılıyor. TC-KKTC arasındaki ilişki yanlış bir zemindedir.”

“Neyin kariyeri? Ne önemi kaldı…”

“Cumhurbaşkanlığı veya kariyerimle ilgili bir böyle bir adım attığım söyleniyor. Neyin kariyeri? Hangi başbakanlık, hangi cumhurbaşkanlığı? Bunun ne önemi kaldı. Birbirimizi aşağıya çekmekten vazgeçelim. Çıkış yolu birlikte harekettir.”

“Görüş ayrılıkları zaman zaman olabilir”

“Parti Meclisleri ve Milletvekilleri arasında zaman zaman görüş ayrılıkları ortaya çıkabilir. Milletvekilleri halkın vekilleridir ama Halkın Partisi’nin vekilleridir. Sıralamaya giren, vekil seçilen milletvekilleri HP’nin vekilleridir. Geleneksel olarak burada PM ile vekiller arasında görüş ayrılıkları zaman zaman olur. Önemli olan tartışıldıktan sonra demokratik bir karar alınıp, alınmadığıdır.”

“Onay verilmezse ona göre tavır geliştireceğiz”

“İstifayı 1 hafta içerisinde vermemiz gerekir. Onaylanması gerekir. Bu talebimiz çok nettir. Onay gelmezse ona göre tavır geliştireceğiz. Biz ‘dostlar alışveriş de görsün’ noktasında değiliz. DAÜ’deki görevime devam ettirip, hayatımı idam ettirip, partimin başında olup, bu mücadeleyi sürdüreceğim. Arkadaşlarımın da aynı iradeyi göstereceğine eminim.”