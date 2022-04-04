Özersay: Hükümet, deneme yanılma yoluyla ilerliyor

Ayşe GÜLER

HP Genel Başkanı, Milletvekili Kudret Özersay, Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısıyla ilgili hükümetin deneme yanılma yoluyla ilerlediğini söyledi, bu konuda doğru bir yaklaşım izlenmediğini belirtti.

Belediyeler reformuna ilişkin çalışmada idari, mali ve denetim açısından kaos yaşanacağını ifade eden Özersay, bu konuda ortak akla ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Hükümetin elektrikte fiyat düzenlemesini dar gelirli vatandaşı düşünerek yapmadığını kaydeden Özersay, “Faturalar gelmeye başladıkça düzenlemeye gideceğiz diyor. Bunlar, göz göre göre deneme yanılma yoluyla gittiğiniz göstergesi” dedi.

Özersay’dan Töre’ye: Mevzuatta bir değişiklik mi var?

Özersay, ayrıca Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin 1 Nisan’da COVID-19 testinin pozitif çıkmasına rağmen, dün negatife döndüğünü açıklayarak, bugün Meclis’te yer almasını eleştirdi, mevzuatta bir değişiklik olup, olmadığını sordu.

Vekiller de Töre’nin yürütmenin başı olarak Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kurala uymadığını ifade etti.

Töre ise vekillere “İstismarcılığa devam etmeyin” şeklinde konuştu, Meclis’te kısa süreli gerginlik yaşandı.

Özersay: Çürümüş siyasetin temsilcisi

62’inci madde kapsamında yeniden söz alan Özersay, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun eleştirilere cevap vermeyerek, Meclis Genel Kurul birleşiminde olmamasına tepki gösterdi, “Muhalefetin söylediğini dikkate alıyorsanız, siyasi etik kırıntıları kaldıysa, demokrasi hesap verebilirlik üzerine kuruludur” dedi.

Özersay, isim vermese de eski milletvekili Hasan Büyükoğlu’nun Meclis’e görevlendirilmesini değerlendirdi, “Bu atamalar sizi çürümüş siyasetin temsilcisi konumuna sokar. Elektrik faturalarını ödeyemezken buna hakkınız yok” dedi.

Teknecik Santrali’nin hafta sonu kayda değer elektrik üretemediğini söyleyerek, AKSA ve güneyden alınan elektrik alındığını, yakıtın bugün geleceğini belirtti.

Elektrikte yüksek faturalara değinen Özersay, “Vatandaş, daha geç ödendiğinde, bu ay ödemeye imkanı olmayan, gelecek ay nasıl ödenecek? Deneme yanılma yoluyla memleket idare edilmez. Gelinen nokta, vahimdir…” dedi.

Özersay, hükümetin “Müşavir yaratamıyorsam, kendi müdürümü atarım, 1 sene sonra görevden alır, başkasını atarım’ yaklaşımında olduğunu söyledi, aynı bakanın görevde olmasına rağmen, farklı isimlerin atandığını kaydetti.