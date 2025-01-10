Özersay: “Hakan Fidan ile Kıbrıs’ın geleceğine dair samimi bir görüşme gerçekleştirdik”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile küresel ve bölgesel gelişmeler çerçevesinde Kıbrıs’ın geleceği üzerine samimi, faydalı bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Özersay yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile dün yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.

Özersay, “Bu coğrafyada kader ortaklığı yapan Türkiye ve Kıbrıs Türkünün bundan sonrasında izleyeceği ortak politikalara dair görüşlerimizi açıklama imkanı bulduk. Sayın Fidan’ın ülkemize yaptığı ziyaretin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.