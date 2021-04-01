HP Genel Başkanı Kudret Özersay mecliste “Sağlık ve ekonomideki son gelişmeler” başlıklı konuşma yaptı.

Girne Hastanesi konusunda ihale bağlamında yaşanan tartışmalara işaret eden Özersay, resmi durumun ne olduğunu sordu. Başbakan’a “ihale iptal oldu mu?” diye soran Özersay, ihaleye katılabilecek şirketlerin sayısı itibarıyla devletin bu kadar büyük harcama yapacağı bir işte daha rekabetçi bir ortam oluşması adına ihale iptalinin doğru bir adım olduğunu dile getirdi.

TL’nin değer kaybı nedeniyle oluşacak sıkıntıların üstesinden gelmek için yaptıkları önerilerin dikkate alınmasını isteyen Özersay, hükümetin dövizin dar gelirli vatandaş üzerinde yaptığı etkiyi ortadan kaldırmak için herhangi bir çalışma yapıp yapmadığını sordu.

“Elektrik fiyatları ucuzlatma çalışması başlattık” dedikten 3 ay sonra “bu işin astarı yüzünden pahalı, muhtemelen yüzde 15 zam yapacağız” dendiğini ifade eden Özersay, 26 Mart’ta Bakanlık Müsteşarı’nın yapılacak zammın yüzde 15’ten fazla olması gerektiği yönünde açıklama yaptığını, aynı tarihte Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı’nın “devlet kurumun zararını karşılamazsa zam yapmak kaçınılmaz olur” dediğini ve yine aynı gün hükümetin “elektrik zammını vatandaşa yansıtmayacağız” dediğini kaydetti.

Yüzde 15 denilen günden bu yana dövizin arttığını, bu durumda daha fazla mı zam yapılacağını, yapılacaksa ne zaman yapılacağını soran Özersay, “Zam Maliye tarafından üstlenilerek vatandaşa yansıtılmayacak mı?” diye de sordu, maaşların bile borç alınarak ödendiğini anımsattı.

Türkiye ile imzalanan protokolde “Mart ayında Kamu Görevlileri Yasası ve Üst Kademe Yöneticileri Yasasıyla ilgili gerekli değişiklik yapılacaktır” dendiğini anımsatan Özersay, nisan ayına girildiğine işaret etti.

Bildiği kadarıyla bu taslakların hazırlanıp Meclis’e bile gelmediğini söyleyen Özersay, “Anlaşma henüz yürürlüğe girmedi mi? o yüzden mi taahhütler yerine getirilmedi?” diye sordu, taslaklar ve süreçle ilgili bilgi istedi.

Dışişleri Bakanı’nın “hellimde resmen oyuna geldik” şeklindeki açıklamasına da işaret eden Özersay, kendilerinin Sanayi Odası’yla yaptıkları görüşmede tam olarak bir avantaj elde edilebilecek mi bunun uygulamada ortaya çıkacağını anladıklarını kaydetti.

Kudret Özersay, böyle bir kararla ilgili olarak eğer resmen oyuna gelindiyse Dışişleri Bakanlığı, Başbakanlık yoksa Cumhurbaşkanlığı’nın mı oyuna geldiğini sorarak her üç makamın da UBP’den olduğunu anımsattı.

“Hükümet bir bütündür” diyen Özersay, Dışişleri Bakanı’nın Financial Times’a yaptığı açıklamaya işaret ederek, “KKTC tanınmadığı takdirde, doğal gazın paylaşılması gündeme gelirse, çözümden önce iki taraf bunu paylaşamaz, Kıbrıslı Türkler sürece dahil olamaz, bizi tanımazlarsa o masaya gitmeyiz midir pozisyon?” diye konuştu.

“Bizim doğal gazla ilgili Kıbrıs Rum tarafına verdiğimiz öneri geçersiz midir? Değişmiş midir? Doğal gaz konusunu KKTC’yi tanırsanız konuşuruz? Türkiye’nin de duruşu bu mudur” diye de soran Özersay, “Bu konuyu görüşmeyi bile tanınmaya mı bağladık?” sorusunu yöneltti.

Arıklı: “Zam hoşumuza giden bir konu değil”

Özersay’ı yanıtlamak üzere kürsüye çıkan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, zam konusunun kendilerinin de hoşuna giden bir konu olmadığını dile getirdi.

Önceki hükümet döneminde zammı halka yansıtmamak için yaptığı işleme işaret eden Arıklı, 2018’de Kıb-Tek’e herhangi bir ödeme yapılmadığını bildirdi.

2019-2020’de kurumun bilerek ya da bilmeyerek zarara uğratıldığını söyleyen Arıklı, gerek üniversitelerin gerek otellerin kapalı olması nedeniyle şu an elektrik üretiminin azaldığını, bu nedenle birim maliyetlerinin arttığını söyledi. Arıklı, üretim arttıkça maliyetlerin aşağıya düşeceğini anlattı.

Arıklı, maliyetleri aşağı düşürmek için çalıştıklarını, akaryakıt ihaleleriyle ilgili yapılmak istenenin de bu olduğunu dile getirdi.

Göreve geldiklerinde iptal ettikleri akaryakıt ihalesine işaret eden Bakan Arıklı, acil şekilde alınması gereken miktar için doğrudan alım yoluna gidildiğini, 34 ABD Doları’ndan aldıkları bu yakıtın daha önce açılan ihalede 38 Dolar olarak belirlendiğini anlattı.

Arıklı, yeni ihalenin 28 Dolar belki daha altından sonuçlanacağını söyledi, kendisine sanki kurumu zarar ettiriyormuş gibi eleştiriler yapıldığını ancak sadece 24 bin tonda 115 bin Dolar kâr edildiğini belirtti.

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, bir soru üzerine 24 bin tonluk alımı ihaleye bağlamanın yaşanabilecek aksaklıklar ya da kötü niyetli hareketler nedeniyle ülkeyi zor durumda bırakabileceğini, bu nedenle alımı TPİC’ten yaptıklarını anlattı.

“38 Dolardan alınsa hiç sesiniz çıkmayacaktı” diyen Arıklı, kurumun suiistimal edilmesini önlemeye çalıştıklarını kaydetti.

“HP ödenmeden zam yapılmaması düşüncesindeyim”

Arıklı, bir başka soru üzerine, en azından belirli bir süre için elektriğe zam yapmayacaklarını dile getirdi, kendi düşüncesinin en azından hayat pahalılığı ödeneği ödenmeden zam yapılmaması yönünde olduğunu anlattı.