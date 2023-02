Özer: Çok korkunçtu ama iyiyiz

Bir süredir Gaziantep'te yaşayan, depremi an be an yaşayan Kıbrıslı Türk müzisyen Bikem Tunar Özer, “Çok korkunçtu. Arabası olan kişilerden evlerden çıkıp, arabalara bindi. Artçı depremler çok yüksek” dedi.

YENİDÜZEN’e konuşan Özer, şiddetli bir deprem yaşadıklarını belirtti, sağlık durumlarının iyi olduğunu aktardı.

Özer, “Umarım bir daha böyle bir deprem yaşanmaz” diyerek, “Hasar görünenden de büyük” şeklinde konuştu.