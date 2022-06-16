Özelde eğitime servet

2022 – 2023 yeni eğitim ve öğretim yılında, ilk veya orta eğitimi için özel okulları tercih edecek ailelerin, sadece okul harcı için 50 bin TL’yi gözden çıkarması gerekiyor.

Levent Kolej, Girne Amerikan Kolej, English School of Kyrenia, Yakın Doğu Kolej ve Necat British Kolej’deki öğrenci sayısı dikkate alınarak yapılan araştırmaya göre veliler, özel okullara bir yılda toplam 286 milyon 354 bin 820 TL ödeme yapacak.

Ertuğrul SENOVA

Ülkede ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören öğrencilerin önemli bir kısmı özel okulları tercih ediyor. Kıbrıs’ın kuzeyindeki özel okullarda yapılan fiyat ve öğrenci sayısı araştırmasında ortaya çıkan rakamlar ise daha iyi bir eğitim için ailelerin cebinden uçup giden rakamları bir kez daha gözler önüne seriyor...

2022 – 2023 yeni eğitim ve öğretim yılında, ilkokul birinci sınıftan lise sona dek temel eğitim için özel okullara bir yılda toplamda 300 milyon TL’ye yakın ödeme yapılacak.

Öğrencilerin 7 bin 245’i özel okullarda eğitim görüyor

2020 – 21 Eğitim ve Öğretim Yılı istatistikî verilerine göre ilkokul, ortaokul ve liselerde, toplamda 45 bin 790 öğrenci eğitim görüyor. Öğrencilerin 38 bin 545’i devlet okullarında eğitim görürken, 7 bin 245 bini özel okullarda eğitim alıyor.





Yakın Doğu Kolej…

Yakın Doğu İlkokulu’nda 2022 – 23 eğitim ve öğretim yılında bir öğrencinin yıllık okul ücretinin 52 bin 750 TL olacağı öğrenildi. Yakın Doğu Koleji’nde ise ortaokul ve lise öğrencilerinin yıllık harç ücretleri 56 bin 750 TL olarak belirlenmiş durumda.

Levent Kolej…

Levent Kolej bünyesindeki ilkokulda, bir öğrencinin yıllık okul ücreti 46 bin 500 TL olarak belirlenmiş durumda. Okul, ortaokul öğrencileri için yıllık 60 bin TL harç ücreti belirlerken, lise öğrencileri için velilerden yıllık 65 bin TL talep edecek.

TED Kuzey Kıbrıs…

TED Kuzey Kıbrıs bünyesinde bulunan ilkokulda eğitim görecek bir öğrenci için 52 bin 990 TL talep edilecek. Okul yönetimi, ortaokul öğrencisi için yıllık 61 bin 680 TL ücret belirlerken, lise öğrencileri içinse 70 bin 190 TL talep edecek.

Necat British College…

Necat British College bünyesindeki ilkokulda eğitim görecek bir öğrenci için yıllık 4 bin Sterlin talep ediyor. Okul, ortaokulda eğitim görecek öğrenci için 4 bin 500 Sterlin ücret belirlerken, lise öğrencileri için velilerden yıllık 5 bin 300 Sterlin talep edecek.

English School of Kyrenia…

English School of Kyrenia, ilköğretim seviyesinde eğitim gören bir öğrenci için velisinden yıllık 5 bin 250 Sterlin talep edecek. Okul yönetimi, ortaokulda eğitim görecek öğrenci için 6 bin 140 Sterlin talep ederken, lise öğrencileri için velilerden yıllık 6 bin 650 Sterlin talep edecek.