Özel Temsilci Onar, Dicarlo’yla görüştü

Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Siyasi İşler ve Barış İnşasından Sorumlu Yardımcısı Rosemary DiCarlo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

17-18 Mart tarihlerinde Cenevre’de gerçekleştirilecek genişletilmiş gayriresmi toplantıya dair hazırlıkların ele alındığı telefon görüşmesinde, zirvenin içeriğine ve seyrine dair samimi ve yapıcı fikir alışverişinde de bulunulduğu belirtildi.

İsviçre’nin Cenevre şehrinde 17-18 Mart tarihlerinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek geniş formattaki gayriresmi toplantıya Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra Rum Lider Nikos Hristodulides, Garantör Anavatanlar Türkiye ve Yunanistan’ın Dışişleri Bakanları ile üçüncü garantör Birleşik Krallık Devlet Bakanı katılacak.