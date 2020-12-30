Özel sektör çalışanlarına destek ödemesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, özel sektör çalışanlarına yönelik, Ekim ve Kasım ayları için aylık bin 500 TL destek ödemelerinin yapıldığını duyurdu.

Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamada, pandemi nedeniyle özel sektör çalışanları ve işletmelerinin yaşadığı finansal sıkıntıları azaltmak amacıyla başlatılan Sosyal sigorta ve Sosyal güvenlik prim desteği adı altında bin 500 TL Ekim ve Kasım ayları ödemeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hesaplara yatırıldığı kaydedildi.