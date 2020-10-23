Özel okullarda COVID-19 denetimi var mı?

Avrupa’da ve adanın güneyinde küresel salgın COVID-19 yeniden yükselişe geçerken, özellikle kış mevsimi öncesinde tedbirlerin gevşetilmesi gündemdeki yerini koruyor.

Okulların açılması ile birlikte, öğrencilerin coronavirüsteki taşıyıcı rolü Avrupa’da dikkat çekiyor. Ülkemizde de özellikle ‘özel okulların’ denetim dışında tutulduğu konuşuluyor.

Özellikle teneffüs saatlerinde sosyal mesafeye yönelik düzenleme yapmayan özel okullardan endişeli veliler, Sağlık Bakanlığı’nı göreve çağırdı.

YENİDÜZEN’e gelen bir diğer şikayet de kimi marketlerde girişlerde maske ve hijyen kontrolünün tümüyle terk edildiği yönünde oldu.